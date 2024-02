Israele sta bombardando Rafah, è un massacro: decine di morti. Liberati due ostaggi

Continuano a piovere bombe su Rafah, in preparazione dell'operazione di terra da parte di Israele. E i rapporti tra Biden e Netanyahu peggiorano sempre più. Unica nota positiva delle ultime ore, l'operazione dell'esercito israeliano che ha portato alla liberazione di due ostaggi di Hamas.

Le bombe su Rafah

L'esercito israeliano ha confermato di avere condotto nella notte "una serie di attacchi contro obiettivi terroristici nell'area di Shaboura (a Rafah, ndr), nel sud della Striscia di Gaza". Lo hanno annunciato su Telegram le Forze di difesa israeliane, aggiungendo che "gli attacchi sono terminati".

A Rafah sono rifugiati almeno 1,3 milioni di persone. Sul numero delle vittime non ci sono dati certi. Secondo fonti palestinesi, sono almeno cinquanta. L'agenzia di stampa AFP riporta che 52 palestinesi - compresi bambini - sono stati uccisi, citando il ministero della sanità di Gaza gestito da Hamas. Reuters stima a 37 il bilancio delle vittime, citando anche funzionari sanitari di Gaza. Domenica, il ministero della Sanità a Gaza, gestito da Hamas, aveva dichiarato che altri 112 palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano rispetto al giorno precedente, portando il bilancio complessivo delle vittime a oltre 28.100 e più di 67.500 feriti.

Secondo il Movimento di Resistenza Islamica l'operazione israeliana è "il prosieguo della guerra di genocidio" in corso.

Biden e Netanyahu sono su posizioni sempre più distanti. Il presidente americano infatti giudica "esagerata" la campagna militare a Gaza chiede la protezione dei civili. Israele però non si ferma. C'è stata una lunga conversazione telefonica tra Biden e Netanyahu, incentrata soprattutto sulla proposta di una pausa umanitaria prolungata che consentirebbe il rilascio degli ostaggi ancora detenuti. Intanto l'Egitto ha minacciato di sospendere il suo trattato di pace con Israele se invierà truppe a Rafah. Anche Hamas ha minacciato di "far saltare" i colloqui in caso di invasione. La speranza è appesa ai colloqui che potrebbero riprendere martedì al Cairo con l'arrivo di William Burns, il direttore della Cia.

Chi sono i due ostaggi liberati

Sono finalmente liberi gli argentini Fernando Simon Marman (60 anni) e Norberto Louis Har (70 anni). Erano stati rapiti dal Kibbutz Nir Yitzhak il 7 ottobre. Sono stati salvati grazie a un'operazione congiunta realizzata dall'esercito, lo Shin Bet e la polizia israeliana. Si tratta della seconda operazione di questo tipo da ottobre. I due sono in buone condizioni mediche e sono stati trasferiti allo Sheba Medical Center di Tel HaShomer.

Il portavoce militare Daniel Hagari ha spiegato che l'azione "era stata preparata da qualche tempo".L'operazione è cominciata attorno alle 2 della notte tra l'11 e il 12 febbraio, quando "le forze israeliane hanno fatto irruzione in un edificio nel cuore di Rafah dove i due erano tenuti da Hamas. Dal momento dell'apertura del fuoco - ha aggiunto - i soldati hanno protetto i due ostaggi con i loro corpi durante la battaglia con i terroristi che è divampata con pesanti scambi di colpi in molti posti e con molti terroristi".

L'ufficio del presidente argentino Javier Milei, su X, "ha ringraziato l'esercito israeliano e le altre forze di sicurezza per aver liberato i due ostaggi Fernando Simon Marman e Louis Har", rapiti da Hamas il 7 ottobre.