Furia di Israele contro l'esperta italiana dell'Onu: "Il suo rapporto su Gaza è osceno"

Ci sono "fondati motivi" per ritenere che Israele abbia commesso diversi atti di genocidio nella Striscia di Gaza in seguito all'offensiva condotta dopo gli attentati di Hamas del 7 ottobre 2023. "La natura travolgente e la portata dell'assalto israeliano a Gaza e le condizioni di vita distruttive che ha causato rivelano l’intento di distruggere fisicamente i palestinesi come gruppo". È quanto si legge in una rapporto presentato martedì al Consiglio per i diritti umani dell'Onu a Ginevra. A scriverlo è stata l'avvocatessa italiana Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi. Un rapporto che ha scatenato le forti proteste di Tel Aviv: "Un'oscena inversione della realtà", l'ha definita la rappresentanza israeliana in una nota in cui Albanese viene accusata di condurre da tempo "una campagna" contro Israele.

Cosa dice il rapporto

Il rapporto si basa su una corposa documentazione, che comprende anche molte inchieste e approfondimenti di autorevoli media occidentali, oltre che israeliani. Partendo dai dati raccolti, Albanese passa a indicare la metodologia seguita per stabilire se Israele abbia o meno un genocidio. Nelle sue conclusioni, il rapporto attribuisce ai raid di Gaza tre dei cinque criteri stabiliti dalla Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio: "omicidio di membri del gruppo" palestinese, "grave danno all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo" e "la sottomissione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale".

Il rapporto cita anche dichiarazioni dei massimi esponenti istituzionali e politici di Tel Aviv. A partire dal presidente Benjamin Netanyahu, che in un suo intervento "definì i palestinesi 'Amaleciti' e 'mostri'", si legge (gli amaleciti sono, secondo l'Antico testamento, gli oppressori del popolo ebraico). Il quadro delineato da Albanese è quello di un'operazione militare che sarebbe andata ben oltre il diritto di difesa di Israele, e che sarebbe stata mirata allo scopo specifico di eliminare dalla Striscia di Gaza il popolo palestinese. Da qui, una serie di raccomandazioni, tra cui imporre un embargo immediato sulle armi nei confronti di Israele, aprire un'indagine indipendente sul genocidio nella Striscia, e far pagare allo Stato israeliano i costi di riparazione e di ricostruzione di Gaza.

Il rapporto di Albanese, però, va oltre i recenti avvenimenti, inquadrando l'ultima offensiva di Israele nel contesto storico del conflitto tra Israele e Palestina: "Il genocidio dei palestinesi di Gaza da parte di Israele - si legge nel rapporto è l'apice di un lungo processo coloniale di cancellazione. Per oltre settant'anni questo processo ha soffocato il popolo palestinese come gruppo – demograficamente, culturalmente, economicamente e politicamente –, cercando di spostarlo, espropriare e controllare la sua terra e le sue risorse".

La replica israeliana

Ed è proprio questo passaggio a fare scattare la replica stizzita di Tel Aviv. Che accusa l'avvocatessa italiana, nel suo ruolo di relatrice speciale dell'Onu, di aver portato avanti "prima e dopo il massacro del 7 ottobre", una "campagna di delegittimazione della stessa creazione ed esistenza dello Stato di Israele".

Da quando è entrata in carica, scrive la rappresentanza israeliana presso l'Onu in una nota, "l'intera premessa dell’argomentazione del relatore speciale è che la stessa creazione dello Stato di Israele è stato un progetto 'colonialista', che negava sia il diritto di Israele ad esistere, sia i legami storici del popolo ebraico con la terra di Israele. Non sorprende quindi che la premessa di questo rapporto sia che la creazione dello Stato ebraico nel 1948 fu un atto di 'colonialismo di coloni' e che il genocidio è una 'parte intrinseca' di quell’atto".

Albanese, prosegue la nota, avrebbe accusato in passato "la lobby ebraica di soggiogare l'America; ha liquidato le preoccupazioni israeliane sulla sicurezza come paranoie; ha parlato di 'avidità di Israele'; ha paragonato le azioni di Israele a quelle dei nazisti e alle azioni terroristiche legittimate di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche". Dopo lo scoppio della guerra, continua Tel Aviv, la relatrice speciale "ha continuato questa campagna senza sosta, giustificando e legittimando gli attentati del 7 ottobre, respingendo il loro carattere antisemita e respingendo qualsiasi prova concreta degli atti di ferocia perpetrati quel giorno". Invece di cercare la verità, "questa relatrice speciale cerca di adattare argomenti deboli alla sua distorta e oscena inversione della realtà. Si tratta dell’ennesima macchia sul suo mandato parziale, e non fa altro che gettare ulteriore discredito sul Consiglio per i diritti umani" dell'Onu, conclude l'ambasciata di Israele.