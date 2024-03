Israele costruirà altri 3500 alloggi in Cisgiordania

Nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania. "I nostri nemici vogliono indebolirci, e noi continuiamo a costruire e a rafforzarci". L'obiettivo di Israele è dichiarato: "Sappia ogni terrorista che vuole uccidere israeliani che replicheremo agli attacchi approfondendo il controllo su tutta la terra d’Israele", ha affermato il ministro delle finanze Smotrich, del partito di estrema destra Sionismo religioso, annunciando le nuove occupazioni dopo l’attentato del 22 febbraio a Maaleh Adumin, in cui due israeliani erano stati uccisi.

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken aveva avvertito Tel Aviv della contrarietà al diritto internazionale degli insediamenti, che oggi sono stati però approvati dalla Commissione suprema per la progettazione. 3500 alloggi verranno costruiti nella città-colonia di Maaleh Adumim (fra Gerusalemme e Gerico) nel villaggio di Keidar e ad Efrat, a Betlemme.

"Questi progetti - ha riferito la radio militare - erano stati annunciati circa una settimana fa, in seguito ad un attentato palestinese presso Maaleh Adumim in cui due israeliani erano stati uccisi. "Nell’ultimo anno - ha scritto su X Smotrich - abbiamo autorizzato 18.515 alloggi" in Cisgiordania. "I nostri nemici vogliono indebolirci, e noi continuiamo a costruire e a rafforzarci".

Cosa sono gli insediamenti israeliani

Gli insediamenti israeliani, in molti casi vere e proprie città, sono colonie costruite nei territori palestinesi occupati, autorizzati e spesso finanziati dal governo israeliano. I palestinesi vengono semplicemente sgomberati dalle proprie terre. Gli insediamenti sono considerati illegali dal diritto internazionale, ma nonostante ciò il loro numero è cresciuto senza sosta nel corso degli anni.

Nonostante siano considerate illegali dal diritto internazionale, il numero di colonie è andato via via crescendo nel corso degli anni. Oggi le colonie sono presenti in Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est), e nelle alture del Golan, annesse da Israele, anche se la comunità internazionale ha respinto tale decisione.

A dicembre 2023 erano più di 100 gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, per un totale di oltre 450mila coloni, a cui devono essere sommati altri 220mila coloni a Gerusalemme Est e circa 20mila sulle alture del Golan, occupate da Istaele a partire dalla Guerra dei Sei Giorni del 1967. I dati sono forniti dal Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas) e da Al-Monitor, piattaforma con sede a Washington che si occupa di reportage e analisi sul Medio Oriente.