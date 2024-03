Israele dice di aver distrutto un maxi tunnel di Hamas a Gaza: ecco com'era fatto

Israele sostiene di aver distrutto il tunnel più grande di Hamas scoperto sinora a nord della Striscia di Gaza. Ad annunciarlo, sui social, è l'esercito di Tel Aviv che ha pubblicato anche un video per documentare il cunicolo e la successiva distruzione. Il tunnel è stato scoperto nel nord dell'enclave palestinese a metà dicembre e smantellato nelle ultime settimane: alcune sezioni sono state fatte esplodere, mentre altre - come mostra il filmato - sono state ricoperte di cemento.

Secondo Israele il tunnel era lungo oltre 4 chilometri ed era così ampio da consentire il passaggio di mezzi. Era stato scavato a profondità di circa 50 metri a circa 400 metri dal valico di Erez, tra Israele e Gaza. La stampa israeliana sostiene che il cunicolo non portasse in territorio israeliano, ma al campo profughi di Jabalya. Dietro al maxi tunnel ci sarebbe Mohammed al-Sinwar, fratello di Yahya al-Sinwar, capo di Hamas nella Striscia.

Cosa sappiamo sui famosi tunnel di Hamas

La rete di tunnel di Gaza è lunga complessivamente centinaia di chilometri, oltre 500 secondo alcune stime. Negli anni le gallerie sono diventate uno strumento fondamentale per Hamas, soprattutto per il braccio militare delle brigate al Qassam. Profonde fino a 45 metri, anche se alcuni commentatori dicono che possono arrivare ancora più in basso, in diversi tratti sono così larghe da far passare anche senza problemi le motociclette. Poco più di dieci anni fa Israele ne scoprì una che da Gaza arrivava nel suo territorio percorrendo un tragitto di circa 2,5 chilometri sotto 20 metri di terra. La "metropolitana" - come viene spesso chiamata - consente le comunicazioni da una parte all'altra di Gaza e funziona come deposito di viveri e armi, per costruire i tunnel è stato usato anche cemento armato.