Israele, donna uccisa da razzi lanciati dal Libano. Il ministro Ben Gvir: "Questa è guerra"

Una donna è morta e altre otto persone sono rimaste ferite a Safed, nel nord di Israele, dopo che un lancio di razzi dal Libano ha colpito una base militare. L'attacco non è stato rivendicato, ma si ritiene che dietro ci sia la mano di Hezbollah. Secondo l'esercito israeliano (Idf) "sono stati identificati numerosi lanci che attraversavano il Libano verso le aree di Netu'a, Manara e verso una base dell'Idf nel nord di Israele". L'attacco, spiegano dall'esercito israeliano, "ha provocato la morte di un militare, mentre molti altri soldati sono rimasti feriti. I militari sono stati trasferiti in ospedale per cure mediche, le loro famiglie non sono state ancora informate".

E dopo l'ennesimo lancio di razzi proveniente da nord, il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha esortato il governo a modificare la dottrina militare applicata finora al confine con il Libano e ha chiesto al primo ministro, Benjamin Netanyahu, di convocare una riunione urgente sulla situazione. "Questi non sono attacchi intermittenti, è guerra" ha scritto Ben Gvir sui social.

אלו לא טפטופים, זו מלחמה. הגיע הזמן לצאת מהקונספציה גם בצפון — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 14, 2024

Altri 103 palestinesi uccisi, Tajani: "Le vittime civili sono troppe"

Intanto Tel Aviv continua la sua offensiva nella Striscia. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, sotto il controllo di Hamas, solo martedì sono morti altri 103 palestinesi, mentre altri 145 persone sono rimaste ferite. Il numero totale delle vittime palestinesi dall'inizio della nuova offensiva su Gaza è salito a 28.576 persone rimaste uccise e a 68.291 feriti. A fornire gli aggiornamenti sulle vittime è sempre il ministero della Sanità locale.

Proprio oggi il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha ribadito che a Gaza le "vittime civili sono troppe". "Israele - ha detto Tajani ribadendo un concetto già espresso ieri - ha il diritto di reagire e attaccare Hamas, ma la reazione deve essere proporzionata". Tajani ha aggiunto che oltre a garantire la sicurezza di Israele è necessario "dare una prospettiva al popolo palestinese, che deve pensare di poter avere un proprio stato non guidato da Hamas, dai terroristi, ma uno stato libero, democratico".