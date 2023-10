Così Israele ha frammentato la Palestina

Quando si parla di Palestina o territori palestinesi è ormai difficile capire sulla mappa quali siano effettivamente i territori che la costituiscono. A partire dagli anni '60 lo Stato di Israele ha avviato un processo, lento ma inesorabile, di frammentazione dei territori tramite una serie di processi: l'insediamento di colonie nei territori della Cisgiordania, l'occupazione di Gerusalemme Est, l'isolamento della Striscia di Gaza, l'espropriazione di terreni agricoli, le restrizioni agli spostamenti dei palestinesi. Un regime definito di "accaparramento delle terre" dall'ong israeliana B'Tselem, che si occupa della violazione dei diritti umani nei territori occupati. Già nel 1982 un approfondito report delle Nazioni Unite aveva evidenziato questo processo, che poi si è amplificato, con nuovi strumenti e vicende.

Ma come si è arrivati a questa frammentazione dal momento della creazione dello Stato di Israele nel 1948 ad oggi? Ripercorriamo rapidamente la storia della colonizzazione israeliana nelle zone che costituiscono i territori occupati della Palestina: Cisgiordania (nota in ebraico col nome di Yehuda ve'Shomron, Giudea e Samaria, in inglese chiamata West Bank, "la sponda occidentale"), con un focus sulla città di Gerusalemme, e la Striscia di Gaza, l'area da cui sono partiti gli attacchi di Hamas.

Conquista della Cisgiordania

La Cisgiordania (letteralmente "la parte al di qua del Giordano" in arabo) è un territorio collocato sulla riva occidentale del fiume Giordano, in Medio Oriente e privo di sbocco sul mare. Dal 1948 al 1967, la zona è stata sotto il controllo della Giordania. Dopo la guerra dei sei giorni - uno dei conflitti arabo-israeliani che ha visto contrapposti Israele e le nazioni confinanti Egitto, Siria e Giordania - l'area è passata ad Israele grazie ad una vittoria militare rapida ed efficace. L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) ha continuato a rivendicare questi territori, fino a che con gli accordi di Oslo del 1993 la regione è stata sottoposta a controllo misto da parte dello Stato di Palestina e di Israele. Secondo la puntuale ricostruzione di B'Tselem, Israele ha oggi il controllo di oltre il cinquanta per cento del territorio della Cisgiordania. È arrivato a questo traguardo tramite un complesso meccanismo, definito di "land grabbing" (accaparramento di terre) che ha sfruttato sia mezzi militari che burocratici.

Terre sequestrate

Lo strumento principale utilizzato per prendere il controllo del territorio consiste nel dichiararlo "terreno statale", per poi distribuirlo ai coloni israeliani. Ad esempio, un terreno che non viene coltivato per tre anni, diventa "terreno statale", anche se ad impedirne la coltivazione sono state causa di forza maggiore. Altri metodi impiegati da Israele includono: il sequestro per esigenze militari, la dichiarazione della terra come "beni abbandonati" e l'espropriazione della terra per esigenze pubbliche. Il governo ha anche aiutato privati ??cittadini ad acquistare terreni sul "libero mercato". Secondo gli esperti giuridici di B'Tselem, il processo impiegato per prendere il controllo della terra "viola i principi fondamentali della giusta procedura e della giustizia naturale". I terreni confiscati vengano sistematicamente utilizzati da nuovi coloni israeliani, mentre i palestinesi sono esclusi da qualsiasi uso e accesso. Incentivi economici L'altro strumento utilizzato consiste nell'incoraggiare i cittadini ebrei di altre nazionalità a migrare in Cisgiordania. Per invogliarli il governo garantisce benefici finanziari e incentivi ai cittadini, sia direttamente che attraverso le autorità ebraiche locali. Di questi benefici godono anche i cittadini israeliani che lavorano o investono negli insediamenti. Questi comprendono prestiti generosi per l'acquisto di proprietà, prezzi ridotti per l'affitto di terreni agricoli, esenzioni di tasse scolastiche o trasporto gratuito a scuola. Secondo i report più recenti, in Cisgiordania operano ventitré autorità locali ebraiche: tre municipalità, quattordici consigli locali e sei consigli regionali, inclusi 106 insediamenti riconosciuti come comunità distinte. Nelle aree annesse alla Municipalità di Gerusalemme nel 1967 sono stati stabiliti dodici insediamenti. In tutte queste zone a valere è la legge israeliana. La giurisdizione israeliana definisce queste arre come "zone militari chiuse" a cui possono accedere liberamente i cittadini israeliani, gli ebrei di tutto il mondo e i turisti. Ai palestinesi invece è vietato entrare in queste aree senza l'autorizzazione del comando militare israeliano.

Sottrazione delle terre rurali

I coloni israeliani attualmente coltivano più di 10mila ettari di terra palestinese in Cisgiordania. Questa forma di possesso della terra attraverso l'agricoltura non è così definitiva come quella ottenuta attraverso la costruzione di strutture permanenti, ma richiede molto meno tempo e risorse. Se da un lato gli insediamenti israeliani vengono facilitati, dall'altro vengono impediti quelli palestinesi, ad esempio respingendo la richiesta di costruzione di case o di coltivazione di terreni. Questo processo dal 1967 è stato sostenuto, seppur in misure diverse, da tutti i governi israeliani, che hanno investito risorse significative nella creazione ed espansione degli insediamenti nei territori occupati, sia in termini di superficie occupata che di popolazione. Mobilità ristretta Israele controlla tutti i punti di passaggio che collegano la Cisgiordania a Israele e la Cisgiordania alla Giordania. Controlla inoltre tutte le strade che conducono alle Aree A e B, quelle cioè governate totalmente o parzialmente dalle autorità palestinesi. La libertà di movimento dei palestinesi viene costantemente limitata da Israele come ritiene opportuno, erigendo blocchi stradali temporanei o permanenti e detenendo i palestinesi ai posti di blocco. Il regime di rilascio dei permessi avviene in modo "rigido e arbitrario", impattando tutti gli aspetti della vita palestinese. Il risultato di questa politica: circa 380mila cittadini israeliani vivono ora negli insediamenti in Cisgiordania, compresi quelli stabiliti a Gerusalemme Est. "Questa annessione ha portato ad un regime di separazione legalizzata e di discriminazione", scrive B'Tselem. "Questo regime si basa sull'esistenza di due sistemi giuridici separati nello stesso territorio, dove i diritti degli individui sono determinati dalla loro nazionalità", evidenzia il report.

L'ampliamento di Gerusalemme Est

All'interno della Cisgiordania, un caso peculiare è quello di Gerusalemme. Quando si trovava sotto il dominio giordano, l'area che costituiva la città consisteva in appena 600 ettari, rappresentando solo una piccola parte del territorio annesso da Israele, mentre la parte più grande (circa 6.400 ettari) apparteneva a 28 villaggi e sobborghi palestinesi vicino a Gerusalemme. Dall'inizio dell'occupazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, Israele ha modificato completamente la geografia della città annettendo circa 7mila ettari di territorio della Cisgiordania per ampliare il comune di Gerusalemme. Secondo l'organizzazione israeliana per i diritti umani, I nuovi confini municipali vengono creati in base ad una precisa strategia, con l'obiettivo di garantire a Gerusalemm una maggioranza ebraica di popolazione. Per ottenerlo vengono escluse dalla città le aree palestinesi densamente popolate mentre vengono incorporate le aree scarsamente popolate. Nel giugno 1967 Israele tenne un censimento dell'area annessa. I palestinesi che in quel momento erano assenti hanno perso il diritto di tornare a casa. A coloro che erano presenti è stato invece concesso lo status di “residente permanente” in Israele. Questo coincide con uno status giuridico concesso ai cittadini stranieri che desiderano risiedere in Israele, ma a differenza degli immigrati che scelgono liberamente di vivere in Israele e possono tornare nel loro Paese di origine, i residenti palestinesi di Gerusalemme Est sono privi di uno status legale in altri Paesi. I palestinesi che lasciano Gerusalemme Est, per qualsiasi motivo, rischiano di perdere la residenza permanente e i relativi benefici sociali. Dal 1967, Israele ha revocato la residenza permanente a circa 14.500 palestinesi di Gerusalemme Est.

Insediamenti strategici

Al contempo i coloni israeliani vengono incoraggiati a stabilirsi nei quartieri palestinesi, cacciando questi ultimi dalle loro case. Alcuni gruppi di insediamenti sono stati posizionati strategicamente lungo le strade principali che conducono alla Città Vecchia, altri sono state creati nei quartieri musulmani e cristiani della Città Vecchia. Secondo l'Ong israeliana Ir Amim, circa 2.800 coloni vivono oggi nei quartieri palestinesi di Gerusalemme Est, con gravi conseguenze per la qualità della vita dei residenti palestinesi, che devono far fronte a procedimenti legali volti a cacciarli dalle loro case. Subiscono inoltre invasioni della loro privacy, pressioni finanziarie e molestie quotidiane da parte dei coloni. Sono all'ordine del giorno gli scontri violenti tra palestinesi e coloni. Nel 2002, durante la Seconda Intifada, sono iniziati i lavori di costruzione della "barriera di separazione" a Gerusalemme, completati poi nel 2016. Si tratta in gran parte della barriera di un alto muro di cemento, in alcuni punti adiacente alle case palestinesi. La barriera isola completamente Gerusalemme Est dal resto della Cisgiordania, rafforzando così la separazione dalle aree non annesse. Come attestato dai funzionari delle Nazioni Unite, il percorso della barriera – comprese le sezioni già costruite o in costruzione nonché quelle previste – si estende per 712 chilometri, più del doppio della lunghezza del confine tra Israele e la stessa Cisgiordania. Gran parte del suo percorso è costituito da una recinzione elettronica con sentieri asfaltati, recinzioni di filo spinato e fossati su entrambi i lati. Nelle aree urbane, invece, è stato costruito un muro di cemento alto da otto a nove metri, con una lunghezza totale di circa 70 chilometri.

Il "disastro" della Striscia di Gaza

Secondo le organizzazioni umanitarie e le Nazioni Unite la Striscia di Gaza è il "teatro di un disastro umanitario". Nel 1994 Israele ha eretto una recinzione perimetrale attorno alla Striscia di Gaza. L'unico punto di passaggio, che è sotto il controllo egiziano, è noto come valico di Rafah. Provare a viaggiare tramite questa rotta per arrivare in Cisgiordania (inclusa Gerusalemme Est) o in Giordania risulta un viaggio estremamente lungo e costoso. In ogni caso, l'ingresso in Cisgiordania attraverso la Giordania è soggetto all'approvazione israeliana. Nel settembre 2005, Israele ha smantellato gli insediamenti a Gaza, ha ritirato le sue forze militari e ha dichiarato la fine della sua amministrazione militare nella Striscia. Di fatto però lo Stato israeliano continua a controllare gli aspetti essenziali della vita nell'insediamento palestinese dove vivono oltre due milioni di persone, determinando l'accesso al cibo, all'acqua, alle materie prime e alle risorse energetiche. Lungo tutto il perimetro della Striscia c'è una recinzione elettronica, posti di guardia e percorsi di pattuglia. Israele controlla anche lo spazio marittimo di Gaza. In base agli accordi di Oslo il limite esterno oltre il quale i pescatori non possono più spingersi è a 20 miglia nautiche al largo della costa di Gaza. Tuttavia, Israele non ha mai autorizzato la pesca oltre le 12 miglia nautiche, riducendole in varie occasioni a sole tre miglia nautiche. Altre limitazioni alla pesca sono imposte anche nelle zone al confine con Israele ed Egitto.