L'esercito israeliano assalta l'ospedale Al-Shifa: "30mila persone intrappolate all'interno"

L'ospedale Al-Shifa, a Gaza City, è di nuovo sotto attacco da parte dell'esercito israeliano. L'operazione militare - la quarta contro la struttura dal 7 ottobre - è stata lanciata nella notte, sulla base di informazioni di intelligence che proverebbero la presenza di alti funzionari di Hamas all'interno dell'ospedale. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, le forze di sicurezza israeliane avrebbero preso il controllo della struttura e catturato 80 sospetti, ritenuti "agenti terroristici confermati".

⚠️IDF announced overnight that troops are operating inside the Shifa Hamas HQ in #Gaza city after intelligence was revived that senior Hamas terrorists are inside the compound #Israel pic.twitter.com/eR6Y13xJv5 — parallel_universe (@ignis_fatum) March 18, 2024

Durante l'incursione si sarebbe registrata una sparatoria partita "dall'interno del complesso ospedaliero". Le forze israeliane "hanno risposto al fuoco e hanno colpito i terroristi", si legge nel comunicato diffuso dall'esercito e dallo Shin Bet (servizio di sicurezza interno).

L'Idf ha poi fatto sapere che diversi uomini armati di Hamas sono stati uccisi, e altri feriti, negli scontri a fuoco sul terreno dell'ospedale. Tra gli israeliani, solo un soldato sarebbe "leggermente ferito". L'intelligence ha indicato che agenti di Hamas si sarebbero recentemente stabiliti nei locali dell'ospedale per utilizzarli come centro di comando.

30mila civili intrappolati nell'ospedale, "fuoco israeliano contro reparto chirurgia"

Intanto, 30mila civili - tra sfollati, pazienti e personale sanitario - sono intrappolati all'interno dell'ospedale. Lo riporta l'emittente qatariota Al-Jazeera citando il ministero della Sanità di Gaza, che su Telegram ha riferito: chiunque "tenti di muoversi è bersagliato da proiettili di cecchini e quadcopter". Gli attacchi israeliani - lanciati anch contro l'edificio di chirurgia specializzata di Al-Shifa - avrebbero già provocato "martiri e feriti"-

🚨BREAKING | AL SHIFA.



The occupation army forces the displaced people in Al-Shifa Medical Complex in Gaza City to leave under showers of bullets and violent bombardment. pic.twitter.com/G1bM1eAHei — Suppressed Voice. (@SuppressedNws) March 18, 2024

In alcuni video diffusi sui social, si vedono alcuni civili che lasciano l'ospedale nella notte, prima delll'avvio dell'operazione militare di Israele.

In una dichiarazione rilasciata nella notte, l'esercito israeliano aveva affermato che le truppe presenti nell'ospedale erano state "istruite in anticipo sull'importanza di prevenire danni ai civili, ai pazienti, alle squadre mediche e alle attrezzature mediche" e che "le forze di sicurezza hanno parlato in arabo per facilitare la comunicazione con i pazienti e il personale".

Il portavoce dell'Iesercito Daniel Hagari, aveva assicurato che si sarebbe trattato di "un'operazione di alta precisione in aree limitate dell'ospedale Shifa".