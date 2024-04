Israele: "Conclusa l'operazione contro Hamas presso l'ospedale al Shifa"

L'esercito israeliano ha annunciato di aver concluso l'operazione contro Hamas presso l'ospedale Al Shifa di Gaza City durante la notte, con tutte le truppe che hanno lasciato l'area. Durante il raid, iniziato il 18 marzo, l'Idf ha dichiarato che le truppe hanno catturato circa 900 sospetti, di cui più di 500 militanti, e ucciso più di 200 uomini armati. Tra le persone uccise e detenute figurano alti comandanti di Hamas e della Jihad islamica palestinese.

Nel frattempo, nel centro di Gaza, l'Idf ha reso noto che un elicottero ha effettuato un attacco su un edificio utilizzato da Hamas e su un altro dotato di "trappole esplosive". In altri attacchi aerei a Gaza, l'Idf ha affermato di aver ucciso militanti che rappresentavano una "minaccia immediata" per le truppe di terra, compreso un cecchino.

A Khan Younis, nel sud di Gaza, l'esercito israeliano ha affermato che le truppe stanno continuando a combattere Hamas nel quartiere di al Amal. Nel corso dell'operazione ad al Amal, i soldati hanno ucciso "numerosi uomini armati in combattimenti ravvicinati, arrestato sospetti e localizzato armi".

Israele accusa da tempo Hamas di utilizzare le infrastrutture sanitarie civili come copertura per lanciare le sue operazioni. Il gruppo islamista nega. Nelle ultime settimane si sono verificati pesanti scontri attorno all’ospedale, il più grande di Gaza. In base a resoconti dei media palestinesi, dozzine di corpi sono stati trovati nelle vicinanze del complesso ospedaliero. L' Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che almeno 21 pazienti sono morti ad al-Shifa nei giorni scorsi.

Dopo 178 giorni di guerra, la conta dei morti è fuori controllo nella Striscia in macerie: il 35% degli edifici è stato colpito da bombe e artiglieria. Il nuovo lungo raid in ospedale evidenzia da una parte una situazione umanitaria disperata, dall'altra che Hamas è ben lungi dall'essere una forza esaurita.