"Israele uccide i giornalisti a Gaza per uccidere la verità"

Da sempre tra le vittime delle guerre ci sono giornalisti, i professionisti dell'informazione che si recano nei luoghi più pericolosi del mondo per provare a raccontare a tutti cosa sta accadendo. E molti di loro non tornano più a casa, diventando vittime di quella guerra di cui avrebbero dovuto solo essere testimoni. E ora il conflitto nella Striscia di Gaza ha portato a livelli mai visti prima il carico di morte tra i giornalisti, decine dei quali sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani, mentre molti altri hanno visto i loro cari, genitori, mogli, mariti, parenti o amici essere uccisi negli attacchi israeliani. Il caso forse più terribile è stato quello del reporter di Al Jazeera, Wael Dahdouh, che mentre stava documentando la situazione a Deir al-Balah ha scoperto che nell'ospedale della città, tra le vittime di un bombardamento, c'era la sua intera famiglia: sua moglie, suo figlio, sua figlia e sua nipote.

"75 giornalisti sono stati uccisi, più di 140 sono stati feriti. 65 uffici di giornali sono stati distrutti completamente, 22 radio locali hanno dovuto porre fine alle loro trasmissioni o sono state bombardate. Quando i reporter non sono le vittime dirette spesso lo sono i loro cari, almeno 300 parenti di giornalisti sono morti sotto le bombe". A elencare questi tremendi numeri è Nasser Abu Baker, il presidente del Sindacato dei giornalisti palestinesi, che è venuto a Bruxelles per incontrare alcuni deputati del Parlamento europeo.

"Stanno uccidendo i giornalisti per uccidere la verità, li stanno prendendo di mira, li stanno punendo per il loro lavoro. Israele non vuole che il mondo sappia e veda quello che sta accadendo, non vogliono che i cittadini inizino a fare pressione sui propri governi affinché fermino il massacro", dice a Today.it Abu Baker, che è anche il vicepresidente della Federazione Internazionale dei giornalisti (Ifj), la più grande organizzazione di giornalisti al mondo, che rappresenta 600mila professionisti dei media appartenenti a 187 sindacati e associazioni in più di 140 Paesi.

E a documentare quello che sta accadendo a Gaza, con immagini della distruzione e della morte che la guerra sta portando con sé, ci sono anche sempre più giovani che utilizzano semplicemente il loro telefonino per postare ogni giorno sui social le immagini della vita a Gaza. Tra loro è diventata celebre Plestia Alaqad, che ha ora oltre quattro milioni di follower solo su Instagram. "Il lavoro che fanno è fondamentale questi giovani influencer è importantissimo, perché stanno documentando l'ampiezza della distruzione, la difficoltà della situazione. Non sono professionisti ma fanno informazione, siamo in contatto con loro e anche a loro offriamo la nostra assistenza come possiamo", afferma il presidente del sindacato.

I giornalisti, come i cittadini, sono soggetti agli ordini di evacuazione che arrivano dall'esercito israeliano, anche se molti di loro non lo rispettano per provare a continuare a documentare quello che accade. "Dopo aver evacuato il nord della Striscia, ora stanno spingendo tutti, giornalisti compresi, ad andare verso il valico di Rafah con l'Egitto. Non permettono ai reporter palestinesi di rimanere dove arrivano le truppe israeliane. E così quello che i giornalisti riescono a coprire al momento è solo una piccola percentuale di quanto sta accadendo davvero", denuncia Abu Baker. E la vita per i giornalisti non è mai stata facile nei territori palestinesi, né a Gaza né in Cisgiordania. "Dal 2000 a oggi i giornalisti uccisi sono stati 55, alcuni anche reporter internazionali, come i il britannico James Miller, o l'italiano Raffaele Ciriello", ricorda Abu Baker.

Il documentarista Miller, vincitore di 5 Emmy, fu ucciso nel 2003 a Gaza da un soldato israeliano, mentre usciva da una casa in cui stava girando alcune scene con una bandiera bianca. Per il suo omicidio non è stato condannato mai nessuno. Il 42enne Ciriello fu ucciso invece nel 2002 a Ramallah, in Cisgiordania, crivellato da una raffica di cinque pallottole sparate da un carro armato israeliano, mentre documentava la seconda Intifada. Fu il primo giornalista straniero ucciso nei territori palestinesi.