Non solo Gaza: l'altra guerra di Israele allarma l'Ue

L'altra guerra che sta mettendo contro Israele e palestinesi in queste settimane non si combatte nella Striscia di Gaza, ma in Cisgiordania. Dal giorno in cui Hamas ha lanciato il suo attacco sanguinario contro Tel Aviv, le attività delle forze militari israeliane non hanno risparmiato l'altra pezzo della Palestina, il più grande: circa 200 palestinesi sono morti, secondo l'Onu, dal 7 ottobre. E gli scontri con i coloni israeliani sono aumentati di numero e intensità. A peggiorare la situazione c'è il piano del governo di Benjamin Netanyahu di espandere gli insediamenti con lo stanziamento di circa 70 milioni di euro. Un piano duramente contestato dall'Unione europea.

"Sono sconvolto nell'apprendere che, nel mezzo di una guerra, il governo israeliano è pronto a stanziare nuovi fondi per costruire altri insediamenti illegali. Questa non è legittima difesa e non renderà Israele più sicura", ha scritto in un tweet l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea Josep Borrell. "Gli insediamenti rappresentano una grave violazione del diritto internazionale umanitario e rappresentano il più grande problema di sicurezza di Israele", ha aggiunto Borrell.

Anche l'Autorità palestinese ha condannato il piano, bollato come parte di una "guerra globale contro il popolo palestinese, la sua terra e le sue santità". Gli insediamenti dei coloni, che vanno avanti dal 1967, sono stati favoriti negli ultimi anni dal governo di Netanyahu sotto le pressioni dei partiti più a destra del panorama politico israeliano, e nonostante gli appelli e le condanne della comunità internazionale. Per i palestinesi, gli insediamenti sono mirati a impedire la formazione del loro Stato e a depredare risorse fondamentali come l'agricoltura e il petrolio. Risorse che, per diversi israeliani, appartengono invece a Tel Aviv.

La presenza dei coloni ha provocato e continua a provocare forti tensioni in diverse aree della Cisgiordania. Tensioni che spesso sfociano in violenze. Secondo Human rights watch, la guerra a Gaza ha dato nuova linfa alle frange più estremiste tra gli israeliani. Dall'inizio del conflitto, "i coloni hanno ucciso 15 palestinesi" nel corso di una serie di attacchi ai villaggi palestinesi, scrive l'ong. L'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem riferisce che dall'inizio della guerra, 16 villaggi e i loro 880 residenti palestinesi sono stati completamente sfollati a causa di questi attacchi.

Tali violenze sono state duramente criticate anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, considerata tra i leader Ue più vicini a Tel Aviv: "Dobbiamo evitare che la violenza si diffonda, e quindi una coesistenza pacifica è possibile solo con la soluzione dei due Stati", ha detto. "Il popolo palestinese e i vicini arabi hanno bisogno della rassicurazione che non ci saranno spostamenti forzati ma una prospettiva realizzabile, con uno Stato palestinese indipendente – Gaza e Cisgiordania riunite – e governato da un'autorità palestinese riformata. E a tal fine, la violenza inaccettabile degli estremisti in Cisgiordania deve finire", ha aggiunto von der Leyen. Anche Stati Uniti e Regno Unito hanno aspramente criticato il progetto di nuovi insediamenti.

Agli scontri con i coloni, si aggiungono i raid dell'esercito israeliano. Tel Aviv sta cercando di stanare gli affiliati ad Hamas che si trovano in Cisgiordania: la presenza del gruppo terroristico è cresciuta negli anni in parallelo con la perdita di consensi dell'Autorità palestinese, che governa la regione, a differenza di quanto avviene a Gaza. Dall'inizio del conflitto con Hamas, i raid in Cisgiordania avrebbero ucciso circa 200 palestinesi, tra cui decine nel campo profughi di Jenin, e non si sono fermati neppure durante la tregua proclamata nella Striscia.

