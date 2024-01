Israele-Hamas, la bozza dell'accordo: tre prigionieri palestinesi per ogni ostaggio rilasciato

Trapelano nuovi dettagli sulla bozza di accordo per una tregua dal conflitto tra Israele e Hamas. La trattativa sarebbe stata finalizzata domenica 28 gennaio a Parigi tra il capo del Mossad e dello Shin Bet (le due agenzie d'intelligence israeliane) il direttore della Cia William Burns, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel e dal primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

La bozza sarebbe stata presentata ad Hamas dall'Egitto: "Abbiamo ricevuto la proposta a Parigi e il movimento la sta studiando e valutando" ha dichiarato il capo dell'Ufficio Politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ad Al Jazeera.

Cosa prevede la proposta di accordo

L'intesa - riportano funzionari a conoscenza dei negoziati citati dal Washington Post - prevederebbe un primo cessate il fuoco di sei settimane e la liberazione di 3 detenuti palestinesi - e non di 100-250 come riportato dai media negli scorsi giorni - per ogni ostaggio israeliano che sarà rilasciato.

Del resto, sulla possibilità di rilasciare un maggior numero di prigionieri palestinesi, il premier Benyamin Netanayu si era espresso chiaramente: "Non ritireremo l'esercito da Gaza e non libereremo centinaia di detenuti".

La bozza sancirebbe poi un riposizionamento temporaneo delle truppe israeliane lontano dalle aree più popolate di Gaza e un aumento del flusso di aiuti umanitari nell'enclave della Striscia. Al cessate il fuoco di sei settimane seguirebbero poi pause successive durante le quali verrebbero rilasciati i militari israeliani e i corpi degli ostaggi morti in prigionia.

Non è chiaro chi, né con quali criteri, selezionerebbe i prigionieri palestinesi da liberare. Le trattative, inoltre, sarebbero in una fase iniziale. "Per andare avanti sono necessari molti dettagli", ha spiegato un funzionario citato dall'AdnKronos.

Secondo Israele, a Gaza si contano ancora 109 ostaggi, tra cui anziani, bambini e alcuni americani, insieme ai corpi di 27 persone.

Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, al termine dei colloqui con il segretario di Stato Antony Blinken e primo ministro del Qatar, ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha auspicato che Hamas "faccia tutti gli sforzi possibili per garantire il rilascio degli ostaggi senza indugio".

L'Onu: "Lo stop ai fondi all'Unrwa è una catastrofe per Gaza"

Tagliare i finanziamenti all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), accusata da Israele di complicità negli attacchi del 7 ottobre, avrà "conseguenze catastrofiche" per Gaza. Ad affermarlo in una dichiarazione congiunta sono i responsabili di diversi organismi delle Nazioni Unite. "Il ritiro dei fondi dall'Unrwa è pericoloso e porterebbe al collasso del sistema umanitario a Gaza, con conseguenze umanitarie e sui diritti umani di vasta portata nei territori palestinesi occupati e in tutta la regione", si legge nella dichiarazione dei capi delle organizzazioni che formano la Commissione permanente inter-agenzie delle Nazioni Unite.

Anche la Norvegia, uno dei principali donatori dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), ha esortato i Paesi che hanno tagliato i finanziamenti all'agenzia Onu a considerare le "conseguenze" delle loro azioni sulla popolazione di Gaza. Il Paese scandinavo ha infatti annunciato che manterrà i suoi finanziamenti all'Unrwa, nonostante le accuse di Israele.

Nel frattempo, le operazioni militari dell'Idf a nord di Gaza e nella città di Khan Younis continuano ad intensificarsi.

Le vittime civili palestinesi sono ormai quasi 27mila: il ministero della Sanità ha annunciato che 26.900 persone sono state uccise, soprattutto donne, bambini e adolescenti, mentre i feriti dall'inizio del conflitto sarebbero almeno 65.949.

L'Unicef stima che almeno 19.000 bambini palestinesi siano rimasti orfani o soli senza alcun adulto che si prenda cura di loro. Intervistato dalla Bbc, il capo delle comunicazioni di Unicef Palestina Jonathan Crick ha spiegato che "molti di questi bambini sono stati ritrovati sotto le macerie o hanno perso i genitori nel bombardamento della loro casa. Altri sono stati trovati ai checkpoint israeliani, negli ospedali e per le strade. I più piccoli molto spesso non riescono a dire il loro nome e anche i più grandi sono solitamente sotto shock".