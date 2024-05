Israele-Hamas: perché l'accordo sulla tregua potrebbe saltare di nuovo

Hamas potrebbe respingere l'ultima proposta di accordo con Israele sugli ostaggi elaborata dai mediatori per una tregua nella Striscia di Gaza. La riposta è attesa per oggi, ma secondo quanto ha dichiarato Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas in Libano in una intervista a una tv locale, "la nostra posizione sull'attuale documento negoziale è negativa". Tuttavia l'ufficio stampa di Hamas ha poi puntualizzato che le trattative vanno avanti e la posizione espressa da Hamdan "non significa che i negoziati si siano fermati".

Cosa sappiamo dell'accordo

Secondo quanto trapelato, la proposta - accettata dai mediatori israeliani - prevederebbe il rilascio di almeno 20 ostaggi (33 secondo altre fonti) nelle mani di Hamas in cambio del rilascio di un numero imprecisato di prigionieri palestinesi. Secondo il Wall Street Journal, la seconda fase dell'accordo includerebbe una tregua di 10 settimane e nuovi accordi sugli ostaggi.

Inoltre Israele sarebbe anche disponibile a discutere il ritorno dei palestinesi alle loro case nella metà settentrionale della Striscia di Gaza e il ritiro delle truppe dal corridoio militare che attualmente divide l'enclave in due.

Le parti restano però distanti sulla questione chiave se la fine permanente della guerra nella Striscia di Gaza debba essere passo integrante dell'accordo. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, che in Israele ha incontrato Benjamin Netanyahu, ha parlato di progressi "reali e significativi", ma il premier israeliano ha ribadito che non accetterà alcun accordo che preveda "la fine della guerra a Gaza" e anzi ha confermato l'imminente offensiva su Rafah.

Intanto a Tel Aviv alcuni manifestanti hanno bloccato la Ayalon Highway, tornando così a chiedere un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza. "O Rafah o gli ostaggi, scegliete la vita", è lo slogan esposto su un grande striscione da chi è sceso in piazza. Già nelle scorse settimane c'erano state iniziative simili per mettere pressione al governo di Benjamin Netanyahu.