I leader israeliani e di Hamas potrebbero essere arrestati per crimini contro l'umanità

Agli appelli internazionali per evitare l'attacco di Israele su Rafah e per un rilascio degli ostaggi da parte di Hamas si aggiungono ora le pressioni della Corte penale internazionale, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronta ad emettere mandati d'arresto contro leader israeliani e di Hamas. Se quest'ultima è già considerata un'entità terroristica da molti Paesi occidentali, per Israele un mandato d'arresto della Corte dell'Aja rappresenta un grave danno sul piano dell'immagine e della legittimità politica del proprio governo.

Soprattutto perché, secondo quanto riferito da alcuni funzionari ai media israeliani, i mandati d'arresto sarebbero diretti contro lo stesso premier Benjamin Netanyahu, insieme al ministro della Difesa Yoav Gallant e al capo di Stato maggiore dell'esercito Herzl Halevi.

Netanyahu, secondo la testata israeliana Walla, sarebbe impegnato in un "pressing telefonico senza sosta" per evitare l'intervento della Corte, chiedendo anche gli Stati Uniti di muovere la propria diplomazia in tal senso.

Netanyahu contro la Corte dell'Aja

Karim Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale, ha rifiutato di commentare al New York Times le le indiscrezioni sui mandati d'arresto, ma negli scorsi mesi aveva confermato l'esistenza di un'indagine su possibili crimini di guerra commessi da Israele.

Non si tratta della stessa indagine sull'accusa di genocidio formulata presso la Corte dal Sudafrica; bensì di un'indagine precedente aperta dalla Corte già dal 2014 e ampliatasi dopo il 7 ottobre. Khan nei mesi scorsi aveva infatti spiegato che era in corso un’indagine su possibili crimini di guerra in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est.

Il quotidiano israeliano Haaretz parla di mandati d'arresto "già in settimana", e se l'ufficio di Netanyahu non ha voluto commentare la questione, la posizione del premier nei confronti dei giudici dell'Aja è chiara. Qualsiasi intervento della Corte penale internazionale "creerebbe un pericoloso precedente che minaccia i soldati e i funzionari di tutte le democrazie che combattono il terrorismo selvaggio e l'aggressione gratuita", ha affermato pochi giorni fa.

"Sotto la mia guida, Israele non accetterà mai alcun tentativo da parte della Corte penale internazionale di minare il suo diritto intrinseco all'autodifesa. La minaccia di sequestrare i soldati e i funzionari dell'unica democrazia del Medio Oriente e dell'unico stato ebraico del mondo è oltraggiosa. Non ci piegheremo ad essa. Israele continuerà a condurre fino alla vittoria la nostra guerra giusta contro i terroristi genocidi e noi non smetteremo mai di difenderci", si legge in un post su X del 26 aprile.

Under my leadership, Israel will never accept any attempt by the ICC to undermine its inherent right of self-defense.



The threat to seize the soldiers and officials of the Middle East’s only democracy and the world’s only Jewish state is outrageous. We will not bow to it.

Israel… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2024

Cos'è la Corte penale internazionale e cosa può succedere

La Corte dell'Aja è l'unico tribunale internazionale permanente al mondo con il potere di perseguire individui accusati di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità. La Corte non dispone di forze di polizia proprie, e per le azioni esecutive d'arresto si affida alle forze messe a disposizione dai suoi 124 membri, che includono la maggior parte dei paesi Occidentali, ad esclusione però di Israele e Stati Uniti.

Il tribunale non ha facoltà di processare gli imputati in contumacia; perciò l'emissione di un mandato d'arresto rappresenta il primo passo per procedere all'accertamento in sede processuale di eventuali crimini contro l'umanità. Se la Corte procede in questo senso, secondo quanto riferito da alcuni funzionari israeliani citati dal New York Times, esponenti del govero e dell'esercito israeliani potrebbero essere accusati di aver impedito la consegna di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e di aver perseguito una risposta eccessivamente dura agli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre contro Israele. Non si hanno invece indiscrezioni su quali sarebbero i leader di Hamas destinatari dei mandati.

Per Israele, un'azione così incisiva rappresenterebbe un grave atto di deplorazione internazionale che potrebbe potenzialmente influenzare le politiche su Gaza in un momento che appare quantomai decisivo.

Proprio in queste ore sono infatti in corso in colloqui per una tregua tra le parti. Sul tavolo ci sarebbe una proposta di Israele presentata con la mediazione egiziana ai funzionari di Hamas, dai quali sarebbe attesa la risposta.

Secondo quanto riferito, non dovrebbero esserci "problemi di rilievo", a meno che "non sia Israele a porre nuove ostacoli". Fonti israeliane fanno però sapere che "i preparativi per Rafah continuano", allontanando la speranza per una tregua, nonostante la telefonata intercorsa ieri, 28 aprile, tra Biden e Netanyahu. Un ennesimo tentativo da parte del primo di scongiurare l'offensiva sul sud della Striscia di Gaza, dove sono rifugiati circa un milione e mezzo di civili.

I due leader, si legge in una nota della Casa Bianca, "hanno esaminato i colloqui in corso per garantire il rilascio degli ostaggi e un immediato cessate il fuoco a Gaza". Il presidente Usa "ha fatto riferimento alla sua dichiarazione con altri 17 leader mondiali chiedendo che Hamas rilasci i suoi cittadini senza indugio per garantire un cessate il fuoco e aiuti alla popolazione di Gaza". Intanto oggi, 29 aprile, il segretario di Stato Antony Blinken atteso a Riad per un nuovo giro di consultazioni.