Perché Hamas ha detto che stato di guerra diventerà "permanente"

Hamas promette "uno stato di guerra permanente" con lo Stato di Israele su tutti i fronti. A dirlo è Taher El-Nounou, consigliere per i media dell’organizzazione, intervistato dal New York Times. Il dirigente ha anche lanciato una sorta di appello a potenziali alleati: "L’intero mondo arabo sia al nostro fianco", ha detto.

"Nessuno è più tranquillo"

A fargli eco, sempre sulle pagine del giornale americano, Khalil al-Hayya, uno dei vice del leader Yahya Sinwar: "Siamo riusciti a rimettere sul tavolo la questione palestinese - ha spiegato - e ora nessuno, nella regione, è più tranquillo. Dobbiamo cambiare l'intera equazione. Questa battaglia non è avvenuta perché volevamo carburante o lavoratori; non è avvenuta per migliorare la situazione a Gaza: questa battaglia mira a ribaltare completamente la situazione".

Commentando la rappresaglia israeliana sulla Striscia, che sta causando migliaia di vittime tra la popolazione civile, al-Hayya ha spiegato che l’organizzazione terroristica aveva previsto un’operazione in larga scala da parte dell’esercito di Tel Aviv: "Si sapeva che la reazione a questo grande atto sarebbe stata grande - ha continuato - ma dovevamo far vedere alla gente che la causa palestinese non sarebbe morta.

Carmon: "Gaza sarà area di guerra e profughi per dieci anni"

"Israele non riuscirà ad eliminare tutti gli uomini armati di Hamas, in futuro vi sarà una sorta di guerra permanente fra Israele e il nord di Gaza, che potrebbe durare dieci anni, mentre nel sud della Striscia vi saranno centina di migliaia di profughi. Non sono pessimista, sono solo realista". A parlare è l'analista israeliano Yigal Carmon, Fondatore del Middle East Media Research Institute (Memri), che monitora i media del mondo arabo e in Iran.

Carmon, che ha fatto parte dell'intelligence militare israeliana ed è stato consigliere per l'antiterrorismo dei premier Yitzhak Shamir e Yitzhak Rabin, era stato l’unico, a fine agosto, a mettere in guardia Israele contro il pericolo di un attacco: "Hamas - ha spiegato - ha costituito un esercito di 30-40 mila uomini con i soldi ricevuti dal Qatar: un miliardo e mezzo di dollari inviati negli ultimi dieci anni con il permesso di Israele e di Netanyahu, che doveva dimettersi già ieri. L'esercito israeliano potrà ucciderli tutti? Certo che no, non è possibile. Puoi impedire ad Hamas di governare la popolazione, ma non puoi ucciderli tutti. La guerra finirà quando saranno uccisi i leader dell’organizzazione. Immagino che Israele allora dirà di aver fatto il suo lavoro".

