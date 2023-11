Israele contro Hamas: 10 mila morti in un mese. L'incubo della bomba atomica su Gaza

Quasi diecimila vittime. Questo il tragico bilancio di quanto sta accadendo lungo la Striscia di Gaza a quasi un mese dall'inizio della guerra. Per l'esattezza sono 9.488 le vittime finora secondo Hamas, che nel conteggio inserisce 3.900 minori e 2.509 donne. Adesso la dichiarazione di un ministro del governo Israeliano riporta l'attenzione su una vecchia eppure drammaticamente attuale paura: l'atomica.

"La bomba atomica su Gaza? Una possibilità"

Il governo israeliano non ha mai ammesso di avere armi nucleari, preferendo mantenere una politica di ambiguità: non conferma ma non smentisce di possederle. Secondo indiscrezioni che circolano da decenni, avrebbe da 100 a 200 testate nucleari, con la possibilità di lanciarle da aerei, da sottomarini e da razzi

Il ministro del governo israeliano, quello per il Patrimonio edilizio, Amichai Eliyahu, ha detto che l'utilizzo della bomba atomica su Gaza è, a suo giudizio, "una delle possibilità" in campo. Lo ha chiarito nel corso di un'intervista alla radio Kol Barma ed è stato uno dei giornalisti, Yaki Adamker, a rilanciare su X i suoi virgolettati. "Non daremmo aiuti umanitari ai nazisti. A Gaza non esistono persone non coinvolte", ha osservato il ministro. "E allora dovremmo sganciare una bomba atomica su tutta Gaza?", gli è stato chiesto. E lui ha risposto: "Questa è una delle possibilità". E quando gli è stato fatto notare che nell'enclave palestinese ci sono 240 rapiti, lui ha risposto: "Preghiamo e speriamo nel loro ritorno, ma in guerra ci sono anche dei prezzi". Eliyahu è un ministro del governo Netanyahu, del partito di estrema destra Otzma Yehudit. Il primo ministro israeliano lo ha però scaricato senza mezzi termini e sospeso: "Sono parole fuori dalla realtà". "Israele e il suo esercito operano secondo i più alti standard del diritto internazionale per prevenire danni ai civili non coinvolti, e continueremo a farlo fino alla vittoria", le parole di Netanyahu riportate dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronot.

A stretto giro la marcia indietro del ministro: "È chiaro a chiunque abbia un cervello che le parole sull'atomica erano metaforiche. Dobbiamo davvero mostrare una risposta forte e spropositata al terrorismo, che chiarisca ai nazisti e ai loro sostenitori che il terrorismo non paga. Questa è l'unica formula con cui le democrazie possono affrontare il terrorismo. Allo stesso tempo, è chiaro che lo Stato di Israele è obbligato a fare di tutto per riportare a casa gli ostaggi vivi e in buona salute".

Colpito un campo profughi

Il bilancio è in continua evoluzione. Nelle ultime ore si sono intensificati i raid di Israele su Gaza. Hamas che denuncia il bombardamento di 3 scuole, mentre l'esercito israeliano accusa Hamas di sparare sulla strada aperta per far passare gli sfollati.

È stato colpito anche il campo profughi di Al-Maghazi, nella parte centrale della Striscia di Gaza. Ci sarebbero vittime. A riferirlo è la Cnn, che cita una fonte medica del vicino ospedale di Deir Al-Balah, il dottor Khalil Al-Daqran, capo dell'assistenza infermieristica presso l'ospedale dei Martiri di Al-Aqsa. Parlando con la Cnn il medico ha raccontato di un attacco aereo israeliano in seguito al quale - ha detto - ha visto almeno 33 corpi. "Una delle case del campo è stata colpita. Era affollata di residenti", ha denunciato il medico citato dall'emittente, parlando di molte donne e bambini tra le vittime.

Sul fronte diplomatico Blinken, ad Amman, torna a chiedere pause umanitarie a Gaza. Erdogan attacca Netanyahu e richiama l'ambasciatore a Tel Aviv.

"Quattro ore per mettere in salvo i civili"

L'esercito israeliano ha annunciato una "finestra temporale tra le 10 e le 14 di oggi per consentire il traffico di civili in direzione sud lungo la strada Salah al Din che porta verso la parte meridionale della Striscia di Gaza". A scriverlo su X è stato un portavoce dell'esercito, che ha pubblicato una mappa sulla quale figura la strada. "Se avete a cuore voi stessi e i vostri cari, andate a sud secondo le nostre istruzioni", si legge.

