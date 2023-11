Tregua di altri due giorni tra Israele e Hamas

Altri due giorni di tregua. Altre 48 ore di cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza, mentre Israele e Hamas proseguono con gli scambi tra ostaggi e prigionieri palestinesi. "Lo Stato del Qatar annuncia, nell'ambito della mediazione in corso, che è stato raggiunto un accordo per prolungare di altri due giorni la tregua umanitaria nella Striscia di Gaza": ad annunciarlo attraverso un post sui social è stato Majed al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri di Doha. Il cessate il fuoco temporaneo proseguirà quindi per altre 48 ore, con le stesse condizioni adottate nei cinque giorni precedenti: 20 ostaggi israeliani (10 al giorno) in cambio di 60 detenuti palestinesi (30 al giorno), nel solito rapporto di 1 a 3.

Un funzionario della Casa Bianca ha poi a sua volta confermato che Israele e Hamas hanno concordato in linea di principio di estendere di altri due giorni la tregua per permettere il rilascio di altri ostaggi. Durante l'estensione di due giorni della tregua verranno rilasciati altri 20 donne e minorenni, ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza della Casa Bianca. Kirby ha spiegato che l'intoppo di oggi era dovuto al fatto che inizialmente Hamas voleva rilasciare numerosi minori senza le madri.

Gli ostaggi rilasciati

Nella giornata di ieri, lunedì 27 novembre, sono stati rilasciati 11 ostaggi israeliani. Hamas, come confermato dalla Croce Rossa, ha liberato nove bambini e due donne, tutti provenienti dal Kibbutz Nir Oz. Secondo quanto riporta il Times of Israel, sono ancora nove i minorenni nelle mani di Hamas: Kfir Bibas (10 mesi), Ariel Bibas (4 anni), Gali Tarshansky (13 anni), Amit Shani (16 anni), Ofir Engel (17 anni), Maya Leimberg (17 anni), Aisha Zaidna (17 anni), Liam Or (18 anni) e Itay Regev (18 anni). In cambio Israele ha liberato 30 minori e tre donne, Yasmin Shaaban e Etaf Jaradat, entrambe di Jenin, e Nufouth Hamad di Gerusalemme. Assieme agli ostaggi israeliani Hamas ha liberato anche 6 cittadini thailandesi.

Lo stallo registrato nella giornata di ieri, l'ultima del precedente accordo, sarebbe stato causato da entrambe le parti. Hamas avrebbe chiesto la scarcerazione dei prigionieri incarcerati prima de 7 ottobre, invocando il principio di anzianità, con Israele che ha accusato i miliziani di non rispettare l'accordo. Un altro intoppo riguardava proprio il nome di Nufouth Hamad, la ragazzina condannata una settimana fa a 12 anni per aver accoltellato una donna israeliana. Poi è arrivata la fumata bianca e l'intesa per altri due giorni di tregua. Altre 48 ore di tranquillità per gli abitanti di Gaza, una calma apparente che non durerà per sempre. La guerra, come sottolineato dal premier israeliano Netanyahu, non è finita: "Per quanto riguarda gli ostaggi, continuiamo con il piano concordato. Continuiamo con gli obiettivi centrali che ci siamo prefissi: compiere il rilascio degli ostaggi, eliminare Hamas, e assicurare che questa minaccia non si ripeta a Gaza. Non vi sarà più un regime che incoraggia il terrorismo, educa al terrorismo, che paga il terrorismo. Dopo la fine della tregua torneremo a combattere con forza".

