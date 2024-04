Netanyahu: "Entreremo a Rafah con o senza un accordo". E Trump lo scarica

Parole fortemente critiche nei confronti di Benjamin Netanyahu arrivano dal leader repubblicano Donald Trump, attualmente in corsa per le prossime presidenziali. La colpa dei sanguinosi attacchi del 7 ottobre ad opera di Hamas sarebbe imputabile al premier israeliano, afferma Trump. La strage è "accaduta sotto la sua vigilanza", dice Trump in un'intervista al Time, aggiungendo che Netanyahu è stato giustamente criticato per non essere riuscito a prevenire l'azione di Hamas.

Intanto, i colloqui mediati dal Cairo per una tregua sono in una fase decisiva: la risposta di Hamas alla proposta israeliana è attesa entro la serata di mercoledì 1 maggio. Proposta tra l'altro duramente criticata dagli esponenti dell'estrema destra del gabinetto di guerra israeliano. In attesa di una svolta non scontata, Netanyahu fa intanto sapere che "l'attacco su Rafah avrà luogo con o senza accordo".

"Migliaia di persone sapevano della possiblità di attacchi da Hamas, la colpa è di Netanyahu"

"Hanno le attrezzature più sofisticate", ha affermato Trump riferendosi alle forze di difesa israeliane. "C'era tutto quello che era necessario" per impedire gli attacchi. "Un sacco di gente lo sapeva, migliaia e migliaia di persone lo sapevano, ma Israele no, e penso che il governo sia stato incolpato per questo in modo molto forte".

Trump ha poi aggiunto di aver avuto una "brutta esperienza" con Netanyahu, accusandolo di aver abbandonato l'operazione statunitense per uccidere il leader del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Qassam Soleimani nel gennaio 2020. "Sono stato molto leale a Israele, più leale di qualsiasi altro presidente e continuerò a proteggere lo Stato di Israele", ha affermato ancora al Time. E, se fosse stato in carica alla Casa Bianca, sostiene, "il 7 ottobre non sarebbe mai accaduto". "Ci eravamo sbarazzati dell'Isis al 100% - aggiunge - ora stanno cominciando a tornare".

Parlando degli ostaggi, Trump afferma: "Ce ne sono rimasti pochissimi vivi, molti meno di quanti la gente pensi, il che è una cosa molto triste". "Non credo - prosegue - che queste persone siano in grado o vogliano prendersi cura delle persone come negoziatori", dice ancora il leader repubblicano senza tuttavia spiegare se si riferisca ai negoziatori israeliani o di Hamas.

Netanyahu: "Entreremo a Rafah con o senza un accordo. Non rinunceremo alla vittoria totale"

Nella stessa giornata di oggi, 30 aprile, durante un incontro con i rappresentanti delle famiglie degli ostaggi Netanyahu ha dichiarato che "l'idea di porre fine alla guerra prima di raggiungere tutti i nostri obiettivi è inaccettabile. Entreremo a Rafah e annienteremo tutti i battaglioni di Hamas presenti lì, con o senza un accordo, per ottenere la vittoria totale".

נפגשתי היום עם נציגי משפחות חטופים ומשפחות שכולות מפורום "הגבורה" ופורום "תקווה".



הבהרתי:



הרעיון שנפסיק את המלחמה לפני השגת כל יעדיה אינו בא בחשבון. ניכנס לרפיח ונחסל את גדודי החמאס שם - עם עסקה או בלי עסקה, כדי להשיג את הניצחון המוחלט. pic.twitter.com/g0r4VAYlNs — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 30, 2024

Accordo i cui dettagli sono stati rivelati dal Wall Street Journal citando funzionari egiziani. Secondo quanto riferito, la proposta - che Israele ha contribuito a redigere ma che non ha ancora accettato - prevede nella prima fase il rilascio di almeno 20 ostaggi israeliani in 3 settimane in cambio della liberazione di un numero imprecisato di prigionieri palestinesi. La durata della prima fase potrebbe essere prolungata di un giorno per ogni altro ostaggio liberato.

Dopodiché si passerebbe alla seconda fase: un cessate il fuoco di 10 settimane durante le quali Hamas e Israele dovrebbero concordare un rilascio di ulteriori ostaggi e una pausa nei combattimenti che potrebbe durare fino a un anno. Sebbene l'ala politica di Hamas abbia inizialmente risposto positivamente, il gruppo - sostengono le fonti egiziane - in seguito ha criticato l'assenza di riferimenti espliciti alla fine della guerra. L'emittente tv al-Qahera news, ripresa da Haaretz, ha fatto sapere che una delegazione di Hamas tornerà al Cairo con una risposta scritta alla proposta.

Cresce il pressing internazionale

Si moltiplicano nel frattempo le pressioni della comunità internazionale verso Israele. Secondo alcune indiscrezioni, la Corte penale internazionale sarebbe pronta ad emettere mandati d'arresto contro leader israeliani e di Hamas. I mandati d'arresto sarebbero diretti contro lo stesso premier israeliano Benjamin Netanyhu insieme al ministro della Difesa Yoav Gallant e al capo di Stato maggiore dell'esercito Herzl Halevi.

"Sotto la mia guida - ha affermato Netanyahu - Israele non accetterà mai alcun tentativo da parte della Corte penale internazionale di minare il suo diritto intrinseco all'autodifesa. La minaccia di sequestrare i soldati e i funzionari dell'unica democrazia del Medio Oriente e dell'unico stato ebraico del mondo è oltraggiosa. Non ci piegheremo ad essa. Israele continuerà a condurre fino alla vittoria la nostra guerra giusta contro i terroristi genocidi e noi non smetteremo mai di difenderci".

Netanyahu, secondo la testata israeliana Walla, sarebbe impegnato in un "pressing telefonico senza sosta" per evitare l'intervento della Corte, chiedendo anche gli Stati Uniti di muovere la propria diplomazia in tal senso.

Intanto, il capo dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha chiesto ai Paesi di sostenere un'indagine indipendente sulle presunte uccisioni e detenzioni del suo staff e sui danni alle sue sedi da parte di Israele una volta terminato il conflitto con Hamas. L'Unrwa accusa Israele di aver preso di mira deliberatamente le sue strutture durante piu' di sette mesi di guerra nella Striscia di Gaza. 182 membri del suo personale sono stati uccisi e piuù di 160 delle sue dedi colpite, ha ricordato Lazzarini denunicando inoltre di essersi visto impedire l'accesso a Gaza il mese scorso e annunciando l'intenzione di tornare.