Gaza, le due opzioni di Israele: invasione totale o incursioni mirate, tutti i rischi

Il via libera dei vertici israeliani all'offensiva non arriva. Ma l'operazione di terra da parte di Israele a Gaza sembra ormai inevitabile. Giovedì scorso il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha detto alle decine di migliaia di truppe radunate vicino al confine che "presto avrebbero visto" l'enclave "all'interno" e che Gaza "non sarà più la stessa". Ma come potrebbe svilupparsi, in concreto, l'operazione, rimane ignoto.

L'esercito israeliano potrebbe lanciare un'invasione su vasta scala o condurre incursioni più mirate volte a recuperare gli ostaggi (oltre 200, non solo di nazionalità israeliana) e prendere di mira i miliziani di Hamas. Inoltre, mentre la leadership israeliana parla della necessità di sbarazzarsi dell'organizzazione politica e paramilitare palestinese, il piano per il futuro di Gaza e dei suoi oltre due milioni di abitanti rimane sconosciuto.

Si avvicina l'offensiva a Gaza

"C'è consenso in Israele sul fatto che qualsiasi altra opzione oltre all'eliminazione totale di Hamas sarebbe terribile, non solo per Israele, ma per l'intera area, e quindi anche a livello globale", dice alla Cnn Harel Chorev, ricercatore senior presso il Centro Moshe Dayan per il Medio Oriente dell'Università di Tel Aviv. "Stiamo parlando di distruggere le infrastrutture, i tunnel, la città sotto la città, quella che chiamiamo la metropolitana di Gaza City", ha detto Chorev, riferendosi al vasto labirinto di tunnel utilizzati per trasportare persone e merci, immagazzinare razzi e munizioni. "Significa spezzare la loro spina dorsale con ogni mezzo e, naturalmente, distruggere la leadership, a Gaza e altrove", ha aggiunto.

L'ordine alle forze armate israeliane di entrare a Gaza arriverà "presto", con ogni probabilità (anche se la luna piena di questi giorni strategicamente non aiuta un'offensiva israeliana di terra, secondo vari analisti militari). I rischi per i soldati, senza nemmeno un piano chiaro su come governare la devastata enclave palestinese in seguito, sono enormi e Israele andrebbe incontro a molte perdite: c'è una vera e propria città sotterranea piena di tunnel costruiti negli anni "che fanno sembrare i tunnel dei Vietcong un gioco da ragazzi" dice una fonte alla Reuters. Due esperti militari regionali hanno inoltre spiegato all'agenzia di stampa che il braccio armato di Hamas, le Brigate Ezzedine al-Qassam, si è ormai mobilitato in vista dell'invasione, posizionando mine anticarro e ordigni esplosivi per tendere imboscate alle truppe. È molto difficile valutare le dimensioni vere della rete di tunnel, dove sono probabilmente detenuti molti degli ostaggi. Hamas sostiene che siano lunghi in tutto 500 km e che solo il 5% sia stato colpito da raid israeliani. Per dare un'idea, la metropolitana di Londra è lunga 400 km.

I rischi per Israele dentro Gaza

Hasan Alhasan, ricercatore per la politica del Medio Oriente presso l'Istituto internazionale di studi strategici (IISS), ha affermato che il piano per annientare Hamas potrebbe essere pericoloso e complicato, e potrebbe avere conseguenze impreviste "poiché Hamas è profondamente radicato all'interno di Gaza, nella sua società e nella sua geografia, e per sconfiggerlo Israele dovrebbe effettuare un cambiamento demografico permanente della Striscia di Gaza", ha detto all'emittente di Atlanta.

Frank Gardner, esperto corrispondente della Bbc, metteva in guardia, già pochi giorni dopo il pogrom firmato da Hamas: "La storia suggerisce che difficilmente questa sarà la soluzione miracolosa in cui alcuni sperano. Quando Israele ha invaso Gaza nel 2014, più di 2.000 palestinesi sono stati uccisi, e ogni funerale ha generato giovani sempre più radicalizzati. Si ritiene - continuava Gardner - che il suo braccio armato sia formato da circa 30.000 combattenti, la maggior parte dei quali fanatici nella loro determinazione a difendere la terra palestinese. Conoscono i tunnel, le cantine, i bunker e le strade secondarie meglio degli invasori". Gaza City, così densamente popolata, "non è posto per i carri armati, che sarebbero altamente vulnerabili alle imboscate. Da un punto di vista puramente militare, un assalto via terra potrebbe portare a un successo a breve termine, eliminando la maggior parte dei comandanti di Hamas. Ma in assenza di un accordo di pace duraturo, Hamas probabilmente si rigenererebbe, richiamando una nuova generazione di giovani combattenti arrabbiati e radicalizzati".

"Moriranno soldati e civili"

Negli ultimi anni Israele si è astenuto dal condurre operazioni militari di terra nella Striscia di Gaza a causa dell'alto rischio di perdere soldati. "Il problema è che Israele è ben consapevole che un'operazione del genere ha un costo. La situazione non sarà facile. Moriranno soldati e civili", dice all'agenzia di stampa turca Anadolu Avi Issacharoff, noto giornalista, analista di sicurezza e volto noto in diverse trasmissioni televisive israeliane: "È chiaro che Netanyahu ha il consenso israeliano per effettuare un'operazione di terra, e c'è anche il sostegno occidentale".

Ma l'operazione di terra avrà avuto luogo in tutta la Striscia di Gaza o solo in un'area limitata? I dubbi sono leciti: "Non sono sicuro se Israele abbia in mente un'invasione completa oppure il controllo dei confini interni e dell'ingresso nella Striscia per alcuni chilometri", continua Issacharoff. "Non escludo che l'esercito israeliano dividerà la Striscia di Gaza in quattro parti, con barriere che separano il nord di Gaza dal sud e dal centro, e poi effettuerà operazioni per eliminare le istituzioni e i leader di Hamas". "Se l'esercito israeliano realizzasse uno scenario del genere, metterebbe fine al governo di Hamas e al suo controllo su Gaza, e credo che questo sia il messaggio fondamentale che Netanyahu invierà", ha concluso l'analista.

Finora Israele ha sostenuto che sta conducendo una guerra contro Hamas, non contro i civili di Gaza. Ma i bombardamenti sono sempre più intensi, la catastrofe umanitaria nella Striscia è ormai quasi realtà. Sta per terminare persino il carburante necessario per mantenere accese le incubatrici negli ospedali palestinesi. Israele afferma di aver colpito altri 320 obiettivi nella Striscia, mentre le autorità palestinesi comunica che le case sono state colpite "senza preavviso". Sono entrate dal valico di Rafah alcune decine di camion di aiuti: una goccia nel mare.

"Hamas potrebbe rilasciare 50 ostaggi"

Intanto, secondo Thomas White dell'UNRWA (l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi) molte persone che - dopo gli avvertimenti israeliani - erano fuggite dal nord di Gaza stanno tornando indietro, verso nord, a casa: "È molto pericoloso al nord, ma la gente muore anche nel sud della Striscia", ha detto a BBC Radio 4.

Oggi un alto funzionario militare israeliano ha affermato che, "sulla base dei colloqui tra Usa e Qatar, Hamas potrebbe rilasciare circa 50 cittadini con doppia nazionalità indipendentemente da qualsiasi accordo più ampio": lo scrive il New York Times. Voce che, se confermata, potrebbe allontanare l'inizio dell'offensiva di terra dentro alla Striscia.

