Israele in stato di allerta: dopo i raid in Siria ora teme la risposta dell'Iran

Israele si prepara a una potenziale risposta iraniana dopo l'attacco in Siria di lunedì 1 aprile nel quale sono stati uccisi diversi militari iraniani di alto rango. Tra loro Mohammad Reza Zahedi, uno dei più importanti pasdaran, le Guardie della rivoluzione del regime.

Raid israeliano a Damasco. Teheran: "La risposta sarà dura"

Una ritorsione da parte iraniana appare più che probabile e l'esercito israeliano ha dichiarato di aver rafforzato la difesa aerea e di aver richiamato i riservisti, oltre ad annullare il congedo per tutte le truppe combattenti, "a seguito di una nuova valutazione", come riporta oggi, 4 aprile, il Times of Israel.

"L'Idf è in guerra e la questione dello spiegamento delle forze viene costantemente rivista in base alle necessità", hanno affermato le Forze di difesa israeliane citate dal quotidiano.

L'allarme della Cia: "Possibile attacco iraniano imminente"

Si tratta di manovre che danno il polso dello stato di allerta del Paese, in uno scenario che suggerisce un probabile aumento delle tensioni tra Tel Aviv e Teheran.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo alcune fonti la Cia degli Stati Uniti avrebbe avvertito Israele di una risposta iraniana imminente già nei prossimi giorni, con il lancio di missili da crociera e droni contro infrastrutture strategiche. La notizia viene riportata dal quotidiano libanese e filo-iraniano Al Mayadeen ed è stata ripresa da alcuni media israeliani tra cui Haaretz, ma non vi è alcuna ufficialità.

Un attacco "sconsiderato" quello di Israele, nelle parole di Ralph Goff, ex alto funzionario della Cia sentito dal Times of Israel, dal quale deriverà e "un'escalation da parte dell'Iran e dei suoi delegati".

"Le opzioni dell'Iran per colpire Israele sono molto limitate" e "gli israeliani non si tireranno indietro", ha aggiunto un altro ex funzionario militare statunitense, Kenneth F. McKenzie.

L'attacco di Israele e le possibili reazioni dell'Iran

All'inizio della settimana, Israele ha sferrato un raid contro un edificio di Damasco, la capitale della Siria, uccidendo complessivamente 11 persone: otto iraniani, due siriani e un libanese, secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani. Tra le vittime, esponenti di spicco delle Guardie della rivoluzione iraniane.

Teheran sostiene che l'edificio colpito da Israele farebbe parte del proprio consolato in Siria. Israele nega che si tratti di una struttura diplomatica, affermando che l'Iran non abbia un consolato a Damasco e che tra le vittime del raid non ci sarebbe alcun diplomatico, ma solo noti terroristi appartenenti alle Guardie della rivoluzione iraniane, a Hezbollah e alle milizie siriane alleate.

Lo status diplomatico dell'edificio è un punto centrale perché se si afferma che la struttura è sotto la sovranità iraniana, automaticamente il raid di Israele equivale ad un attacco sul suolo iraniano.

Ill giornale ufficiale del governo iraniano ha scritto che dopo l'uccisione del generale Mahadawi, tutti gli uffici di rappresentanza israeliani in qualsiasi parte del mondo erano ora obiettivi legittimi per una ritorsione.

Sia l'Iran che le milizie alleate di Hezbollah hanno assicurato che Israele non rimarrà impunito. Il leader supremo del regime, l' Ayatollah Ali Khamenei, ha promesso vendetta per l'attacco e ovunque per le strade di Teheran sono comparsi manifesti che ripetono le sue parole e gigantografie di Mohammad Reza Zahed, il generale ucciso.

Secondo le ipotesi degli esperti, la reazione dell'Iran può comprendere fondamentalmente tre opzioni. La prima, attaccare le infrastrutture israeliane con droni e missili da crociera lanciati direttamente dal territorio iraniano. Si tratta dello scenario probabilmente più rischioso per lo scoppio di un vero conflitto. La seconda consisterebbe nell'intensificare gli attacchi missilistici dal Libano e dalla Siria, tramite Hezbollah o milizie altre milizie sciite al servizio di Teheran; infine, l'attacco di un'ambasciata israeliana all'estero.

"Non mi sorprenderei se l'Iran sparasse direttamente contro Israele", ha affermato l'ex capo dell'intelligence militare israeliana Amos Yadlin.