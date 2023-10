Perché Israele potrebbe non invadere Gaza

Un'offensiva di terra a Gaza? Oggi, per la prima volta, anche dalle forze armate israeliane e da ambienti diplomatici c'è chi ipotizza che non sia così scontata o inevitabile, dopo che la scorsa settimana alcuni osservatori avevano evidenziato le tante criticità di un'invasione massiccia con decine o centinaia di migliaia di soldati. Intanto sono saliti a 80 i morti nei raid notturni lanciati dall'esercito israeliano nel sud della Striscia, secondo l'ufficio stampa governativo gestito da Hamas. I bombardamenti hanno colpito soprattutto case a Rafah e Khan Younis, nel sud della Striscia, e hanno ferito centinaia di civili. In una dichiarazione separata, l'esercito israeliano aveva affermato di aver colpito nella notte più di 200 obiettivi di terroristi.

Circa 3.000 persone sono state uccise e 12.500 ferite nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre, secondo il ministero della Sanità palestinese. Almeno 600.000 persone sono fuggite verso sud dopo gli avvertimenti militari israeliani. Israele ha bloccato le forniture di cibo, acqua, carburante ed elettricità dopo gli attacchi di due sabati or sono. A causa delle interruzioni di corrente e della scarsità di carburante, gli ospedali del territorio palestinese sono "entrati in una fase di virtuale collasso", dice oggi un portavoce del ministero della sanità palestinese.

"Non è detto che ci sarà un'invasione su vasta scala"

Non è detto che il prossimo passo sarà un'invasione di terra "totale", però. L'esercito israeliano si sta preparando per le prossime tappe nella guerra ma i piani potrebbero essere diversi dall'attesa invasione via terra della Striscia. A dirlo è stato oggi il portavoce militare Daniel Hecht: "Ci stiamo preparando - ha spiegato in un briefing con i giornalisti - ma non abbiamo detto quali piani saranno. Tutti parlano dell'offensiva di terra. Potrebbe essere qualcosa di diverso".

Anche secondo un ex ambasciatore americano in Israele, l'offensiva potrebbe non essere un'invasione su vasta scala, ma probabilmente si svilupperà per fasi. Israele si sta preparando da ormai dieci giorni a un'operazione di terra nella Striscia di Gaza dopo aver ammassato truppe al confine la scorsa settimana. Le Forze di Difesa Israeliane, o IDF, hanno dichiarato sabato che si stanno "preparando ad attuare un'ampia gamma di piani operativi offensivi" che includono "un attacco integrato e coordinato dall’aria, dal mare e dalla terra" contro i militanti palestinesi.

"Potrebbe anche avvenire in fasi diverse con incursioni da parte di piccoli gruppi di soldati israeliani piuttosto che con un’invasione completa", ha detto ieri alla Cnbc Daniel Kurtzer, ambasciatore americano in Israele dal 2001 al 2005. Kurtzer, che ora è docente di studi politici sul Medio Oriente all'Università di Princeton, ha detto che ci sono ragioni operative per cui Israele non interviene immediatamente. Una "grande preoccupazione" è che Israele possa affrontare imboscate dai tunnel di Gaza durante l'offensiva di terra, ha detto Kurtzer.

Nonostante i continui attacchi aerei di Israele su Gaza, Hamas ha continuato a lanciare razzi contro le città israeliane, grazie a un labirinto di elaborati tunnel e bunker sotto la Striscia. I razzi sarebbero nascosti in passaggi sotterranei in modo che possano essere spostati all'interno della rete di tunnel. Secondo le forze di difesa israeliane, spiega la Cnbc, il sofisticato sistema sotterraneo contiene anche generatori elettrici. Si tratta di "problemi molto impegnativi in ??un ambiente urbano", ha aggiunto Kurtzer, sottolineando che non esiste un calendario e l'attacco di Israele potrebbe avvenire in qualsiasi momento: "C'è anche un aspetto psicologico nel tenere Hamas sempre all'erta", ha aggiunto l’ex ambasciatore.

Occupare tutta la Striscia, andare strada per strada, vuol dire massacro. Israele ha, probabilmente, la necessità di definire prima quali siano gli obiettivi da raggiungere in termini strategici. Eliminare la minaccia di Hamas una volta per tutte con un'invasione su vasta scala del territorio? Frank Gardner, esperto corrispondente della Bbc, già una settimana fa metteva in guardia: "La storia suggerisce che difficilmente questa sarà la soluzione miracolosa in cui alcuni sperano. Quando Israele ha invaso Gaza nel 2014, più di 2.000 palestinesi sono stati uccisi, e ogni funerale ha generato giovani sempre più radicalizzati. Si ritiene - continua Gardner - che il suo braccio armato sia formato da circa 30.000 combattenti, la maggior parte dei quali fanatici nella loro determinazione a difendere la terra palestinese. Conoscono i tunnel, le cantine, i bunker e le strade secondarie meglio degli invasori". Gaza City, così densamente popolata, "non è posto per i carri armati, che sarebbero altamente vulnerabili alle imboscate. Da un punto di vista puramente militare, un assalto via terra potrebbe portare a un successo a breve termine, eliminando la maggior parte dei comandanti. Ma in assenza di un accordo di pace duraturo, Hamas probabilmente si rigenererebbe, richiamando una nuova generazione di giovani combattenti arrabbiati e radicalizzati".

Negli ultimi anni Israele si è astenuto dal condurre operazioni militari di terra nella Striscia di Gaza a causa dell'alto rischio di perdere soldati. "Il problema è che Israele è ben consapevole che un'operazione del genere ha un costo. La situazione non sarà facile. Moriranno soldati e civili", ha spiegato qualche giorno fa all'agenzia di stampa turca Anadolu Avi Issacharoff, noto giornalista, analista di sicurezza e volto noto in diverse trasmissioni televisive israeliane: "È chiaro che Netanyahu ha il consenso israeliano per effettuare un'operazione di terra, e c'è anche il sostegno occidentale". Ma l'operazione di terra avrà avuto luogo in tutta la Striscia di Gaza o solo in un'area limitata? I dubbi sono leciti: "Non so se Israele abbia in mente un'invasione completa oppure il controllo dei confini interni e dell'ingresso nella Striscia per alcuni chilometri", continua Issacharoff. "Non escludo che l'esercito israeliano dividerà il territorio Gaza in quattro parti, con barriere che separano il nord di Gaza dal sud e dal centro, e poi effettuerà operazioni per eliminare le istituzioni e i leader di Hamas". "Se l'esercito israeliano realizzasse uno scenario del genere, metterebbe fine al governo di Hamas e al suo controllo su Gaza, e credo che questo sia il messaggio fondamentale che Netanyahu invierà", ha concluso l'analista.

Biden atteso in Israele

La decisione del presidente Joe Biden di visitare Israele domani corona una settimana di intensa diplomazia statunitense volta a sostenere il suo più stretto alleato in Medio Oriente e cercare di impedire che la guerra si diffonda nella regione. Gli americani temono che l’audacia dell’attacco di Hamas e la ferocia della controffensiva israeliana possano scatenare la violenza in Cisgiordania. Il presidente si unirà al suo segretario di Stato, Antony Blinken, che è stato impegnato in un frenetico viaggio attraverso il Medio Oriente. Blinken ha sottolineato il pieno sostegno degli Stati Uniti per una risposta energica al raid mortale di Hamas, che ha ucciso più di 1.400 israeliani. Ma sta anche cercando di mitigare le vittime civili a Gaza.

Un'agenda precisa non è stata ancora diramata ma, secondo fonti di stampa, Biden resterà nel Paese per cinque ore e incontrerà il premier Benjamin Netanyahu, il presidente Isaac Herzog e alcuni dei familiari di dispersi e ostaggi tenuti dal Movimento islamico nella Striscia. Biden quindi volerà ad Amman, in Giordania, per incontrare il re Abdallah, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Un'occasione per ribadire che "Hamas non difende il diritto del popolo palestinese alla dignità e all'autodeterminazione" e per discutere dei "bisogni umanitari dei civili a Gaza". Sembra certo che qualsiasi decisione di Israele sulle prossime mosse militari a Gaza sia rinviata fino alla fine della visita di Biden.