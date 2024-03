Il Libano nel mirino di Israele, Gallant: "Offensiva anche a nord contro Hezbollah"

Israele "espanderà la campagna ed intensificherà gli attacchi nel nord". A dirlo è stato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, dopo la visita al comando settentrionale dell'Idf (l'esercito israeliano) a Safed. "Israele sta passando da una posizione difensiva ad una offensiva nei confronti di Hamas - ha aggiunto il ministro, secondo quanto riferisce il Times of Israele - e la raggiungeremo dovunque operi l'organizzazione, a Beirut, Damasco e in posti più distanti".

I raid israeliani in Siria

Le dichiarazioni di Gallant arrivano un giorno dopo che un alto comandante di Hezbollah è stato ucciso in un attacco con un drone israeliano nel sud del Libano e 6 membri di Hezbollah figurano tra i 42 morti del raid aereo attribuito ad Israele ad Aleppo, in Siria.

Secondo il ministero della Difesa siriano gli attacchi sono partiti intorno all'01:45 ora locale di venerdì 29 marzo (le 22.45 di giovedì 28 in Italia): tra le vittime ci sarebbero anche diversi civili. Israele, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), ha attaccato in Siria con l'obiettivo di colpire alcuni depositi di armi utilizzati dai miliziani libanesi.