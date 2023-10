I tank di Israele nella Striscia di Gaza, segnalati scontri a nord. Hamas: "Siamo pronti"

I tank israeliani sarebbero entrati nella Striscia di Gaza. Sono stati segnalati scontri tra militari e gruppi di uomini armati con raffiche di armi automatiche. Secondo Hamas "scontri violenti" si stanno verificando vicino a Beit Hanoun, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, e a Bureij nel centro. Funzionari americani e israeliani hanno però affermato alla ABC News che l'incursione di questa sera non è un'offensiva su larga scala.

Convoys of Israeli soldiers and artillery pouring in on the northeastern corner of #Israel’s border with #Gaza tonight. Behind them, the relentless booms of outgoing airstrikes and artillery. pic.twitter.com/Sxk3noQ7UX — Leila Molana-Allen (@Leila_MA) October 27, 2023

In particolare, secondo la fonte americana (rimasta anonima) si tratterebbe di un'operazione limitata, mentre il portavoce dell'esercito Peter Lerner ha affermato che non è l'offensiva più importante che intende mettere in campo Israele.

L'attacco arriva al termine di una giornata cruciale, caratterizzata dai raid più massicci condotti da Israele dall'inizio delle operazioni militari dallo scorso 7 ottobre, e dalla comunicazione ufficiale delle forze israeliane arrivata in serata: "Nella notte espanderemo le operazioni".

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Hamas: "Siamo pronti"

"Se il premier israeliano Benjamin Netanyahu decidesse di entrare a Gaza via terra stasera, la resistenza sarebbe pronta. E i resti dei suoi soldati saranno inghiottiti dalla terra di Gaza". A scriverlo, su 'Telegram', è stato Izzat al-Rishq, un membro dell'ufficio politico di Hamas. "Proprio come la resistenza ha vinto il 7 ottobre, essa lo sconfiggerà se sarà imprudente e la sua sfortuna lo porterà ad entrare a Gaza", ha detto ancora.

I miliziani hanno poi invitato i palestinesi della Cisgiordania "a mobilitarsi" a sostegno di Gaza. Il gruppo ritiene Israele, gli Stati Uniti e le altre nazioni occidentali che sostengono Israele "pienamente responsabili per la serie di efferati massacri" che sono stati commessi contro la popolazione di Gaza. Hamas ha dunque invitato le nazioni arabe e la comunità internazionale ad agire immediatamente per fermare i "crimini e i massacri" contro i palestinesi a Gaza.

L'assemblea generale dell'Onu chiede la tregua

L'Assemblea generale dell'Onu intanto ha votato a favore di una tregua umanitaria immediata. Con 120 voti a favore, 14 contrari e 45 astensione la risoluzione giordana è stata infatti adottata dall'Assemblea. La risoluzione chiede una "tregua umanitaria immediata e duratura" e chiede a tutte le parti di rispettare il diritto internazionale umanitario e la fornitura "continua, sufficiente e senza ostacoli" di forniture e servizi essenziali nella Striscia di Gaza. La risoluzione chiede il "rilascio immediato e incondizionato" di tutti i civili tenuti prigionieri. Come spiega l'Adnkronos la risoluzione che ha ottenuto la maggioranza non nomina specificamente Hamas. L'emendamento canadese invece che condannava il gruppo palestinese è stato bocciato.

Tra i paesi che hanno votato a favore della risoluzione c'è la Francia mentre l'Italia si è astenuta. Si sono astenuti anche tra gli altri Albania, Australia, Bulgaria, Canada, Danimarca, Grecia, Germania, Finlandia. Hanno votato contro Israele e Stati Uniti.

Israele contro l'Onu: "Il giorno dell'infamia"

"Oggi è un giorno che passerà alla storia come il giorno dell'infamia". Così l'Ambasciatore di Israele all'Onu, Gilad Erdan commenta l'approvazione della risoluzione della Giordania da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Secondo l'Onu Israele non ha il diritto di difendersi", sottolinea Gilad Erdan. "Non ci sono colloqui o discussioni da tenere con Hamas. Israele non starà con le mani in mano per permettere che commettano di nuovo atrocità. La risoluzione non menziona Hamas nemmeno una volta, come se la guerra fosse iniziata da sola", sottolinea l'Ambasciatore.