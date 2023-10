Il disperato appello di una mamma: "Mia figlia è stata rapita da Hamas"

"Mia figlia, Shani Nicole, cittadina tedesca, è stata rapita da Hamas mentre partecipava con un gruppo di turisti a una festa nel sud di Israele". Inizia così il disperato appello di Ricarda Lauk, che vive in Israele.

In un video postato sui social e rilanciato da diverse testate estere, la donna spiega che la figlia ventiduenne è stata rapita dai miliziani di Hamas.

"Mi è stato inviato un video dove ho potuto riconoscere mia figlia in un'automobile, priva di coscienza, insieme a un gruppo di palestinesi, mentre attraversava le strade di Gaza", dice. La donna nel vide mostra la foto della ragazza e lancia un appello per ricevere notizie sulla figlia.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.



She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8