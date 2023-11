Maya e Itay, i fratelli rapiti da Hamas al rave party nel deserto si ritrovano in ospedale

I loro destini sembravano segnati quando, il 7 ottobre, sono stati rapiti dai terroristi di Hamas al rave party nel deserto del Negev. Adesso invece Itay Regev, 18 anni, e la sorella Maya, 21 anni, si sono ritrovati. Lui è stato rilasciato nella serata del 29 novembre e in ospedale ha ritrovato la sorella, liberata quattro giorni prima.

Il Centro medico israeliano Soroka ha pubblicato le foto del ricongiungimento tra Itay e Maya. La ragazza, che cammina con le stampelle, dovrebbe essere sottoposta a intervento chirurgico per le ferite riportate durante l'assalto.

Sorte diversa invece per la famiglia di Ofir Sarfati, anche lui rapito il 7 ottobre al rave party. Il 27enne, studente di ingegneria elettronica, è morto. Per tre settimane i parenti non hanno avuto notizie, poi hanno saputo del rapimento. Alcuni video mostravano che era stato ferito gravemente ed era stato portato via dai terroristi. Al rave party sono stati uccisi circa 364 giovani.

Ed è morto anche Kfir Bibas, il bambino di 10 mesi divenuto uno dei simboli del dramma degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. È stato ucciso con la madre Sherry Silverman Bibas e il fratello Ariel Bibas (4 anni).

La tregua tra Israele e Hamas intanto è stata prorogata di 24 ore e il segretario di Stato americano Antony Blinken incontrerà ancora il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Blinken intende premere per un cessate il fuoco "sostenuto", come scrivono i media internazionali, incoraggiando azioni per il completo rilascio degli ostaggi e per convincere Israele a restringere il perimetro degli attacchi e delle operazioni militari a Gaza.

