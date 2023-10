Di Battista controcorrente: "Israele da 70 anni opprime i palestinesi"

"Quando è accaduto tutto quello che è accaduto due giorni fa, io sapevo che ci sarebbe stata una narrazione univoca in un'Europa sempre più inutile". Esordisce così l’ex esponente del Movimento 5 Stelle, Alessandro di Battista, che stamane ha pubblicato sui suoi canali social una lunga diretta in cui ha discusso con Moni Ovadia della nuova crisi in Medio Oriente.

"Una narrazione a senso unico"

"Sapevo - spiega Di Battista - che la narrazione sarebbe stata a senso unico, dimenticando come è sempre accaduto il popolo più dimenticato della terra, che è il popolo palestinese. Le immagini raccapriccianti di massacri di giovani israeliani in quel rave sono terribili; ovviamente quelle azioni vanno condannate: ma sono due anni che vedo immagini raccapriccianti di stragi di civili palestinesi nei territori occupati e anche a Gaza. È evidente che la condanna debba essere totale, ma dov’erano le persone che oggi condannano il massacro dei ragazzi del rave negli ultimi due anni o negli ultimi settant’anni? Chi oggi giustamente condanna questi eccidi (tra l'altro in queste ore stanno avvenendo altri eccidi di civili palestinesi nella striscia di Gaza...), dov’era quando Save the Children pubblicava il rapporto 'Intrappolati su Gaza'? Dov’erano quando Amnesty International pubblicava il rapporto sui crimini contro l'umanità commessi da Israele al danno della popolazione palestinese? Amnesty International va bene soltanto quando si occupa dei diritti violati in Russia, o delle carceri iraniane, o di Regeni, e va ignorata quando si occupa delle violenze e dei crimini contro l’umanità che subisce la popolazione Palestinese?".

“È il momento di un ripensamento” ?

"Di fronte a queste immagini barbare - ha continuato l’ex deputato - ho pensato a quello che disse Tiziano Terzani dopo l'11 settembre. Terzani disse: 'È il momento di un ripensamento, non di un momento di più guerra, ma di un grande ripensamento globale'. Aveva ragione lui. Quando è iniziata la guerra in Afghanistan, l'hanno presentata come uno scontro di civiltà; è esattamente la narrazione che ci viene presentata oggi: il bene contro il male, il male assoluto - non soltanto Hamas, ma di fatto i palestinesi che vengono considerati da molti commentatori tutti terroristi - dall'altra parte l'unica democrazia del Medio Oriente. Questa è la narrazione che non può portare alla pace, perché se da una parte c'è il male assoluto, perché mettersi d'accordo con il male assoluto?".

"C’è un oppresso e un oppressore"

Durante la lunga diretta, Alessandro Di Battista ha poi azzardato un parallelo con la guerra in Ucraina: "Nel rapporto di Save the Children che si chiama 'Intrappolati', pubblicato il 15 giugno del 2022, c'è scritto che quattro bambini su cinque a Gaza soffrono di depressione. La metà di questi ha pensato al suicidio. E quando arrivano le operazioni israeliane per colpire i militanti di Hamas - e ce ne sono state tante - c'è spesso anche una strage dei civili. In Ucraina, è stato detto in ogni modo, c'è un oppresso e un oppressore; e si evita di ragionare in maniera critica. Io non sto dicendo che occorra dare armi agli oppressi, non l'ho mai detto perché non credo nella soluzione militare e nella lotta armata, però è evidente che da decenni in Palestina c'è un oppresso e un oppressore. E che gli oppressori sono gli israeliani. In Cisgiordania c'è una forza di occupazione militare in un territorio che non è loro, dove si controllano i confini, dove si usa una moneta che è la moneta israeliana, dove i coloni vengono continuamente spinti ad occupare".