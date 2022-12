Israele pronto ad attaccare l'Iran "tra due o tre anni"

Attacchi militari ai siti di produzione nucleare entro i prossimi anni. L'avvertimento è arrivato direttamente dal ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, che parlando a un evento coi soldati cadetti dell'aeronautica militare ha detto agli uomini di tenersi pronti. "Tra due o tre anni potreste attraversare i cieli verso est e prendere parte a un attacco a siti nucleari in Iran", ha sottolineato nel suo intervento destinato a far discutere.

Come fatto notare dall'agenzia Reuters, si tratta di "commenti insolitamente espliciti su una possibile tempistica" delle future azioni militari di Israele. Nel mentre sono ancora in corso le trattative internazionali per 'resuscitare' l'accordo sul nucleare iraniano concluso nel 2015 ma poi sconfessato dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione di Donald Trump. La tensione tra Israele e l'Iran è sensibilmente aumentata dopo l'accelerazione data da Teheran ai piani di arricchimento dell'uranio. Un processo con usi civili che, nonostante le smentite dell'Iran, potrebbe essere finalizzato alla produzione di bombe nucleari.

Per più di un decennio Israele ha avvertito velatamente sull'intenzione di attaccare gli impianti nucleari del suo nemico se la diplomazia internazionale dovesse fallire. Tuttavia, alcuni esperti dubitano che Israele abbia la capacità militare per infliggere danni permanenti a obiettivi iraniani che sono distanti e ben difesi dalle forze armate di Teheran.

Le previsioni dell'intelligence militare israeliana per il 2023 sono che l'Iran "continuerà sul suo attuale percorso di lenti progressi" sul nucleare, ha spiegato domenica scorsa il quotidiano Israel Hayom.