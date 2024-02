Israele, nuova escalation. Si apre il fronte a nord

Si apre un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. Il quotidiano "Times of Israel" ha riferito che circa trenta razzi sarebbero partiti dal sud del Libano verso Israele. Per non farsi trovare impreparato, il Comando settentrionale delle Forze di difesa israeliane ha schierato le truppe di terra e le batterie di difesa aerea nel nord del Paese lungo il confine.

"Siamo determinati a cambiare la realtà della sicurezza e ciò sta avvenendo già in questi giorni, e continuiamo a prepararci per l'espansione della guerra e l'offensiva" ha detto il comandante del comando settentrionale dell'Idf, il maggiore generale Ori Gordin, incontrando i sindaci delle città di confine del Libano evacuate. "Il nostro obiettivo - ha spiegato - è cambiare la situazione della sicurezza nel nord in modo da consentire ai residenti di tornare sani e salvi".

A far rivendicare l'attacco, attraverso un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa libanese "Nna", il partito sciita filo-iraniano Hezbollah. La maggior parte dei razzi Katyusha sono stati intercettati dal moderno sistema di difesa Iron Dome o sono stati lasciati cadere in aree aperte. si registrano al momento né danni né feriti. Secondo fonti, è il secondo giorno consecutivo che dal Libano partono raffiche di razzi così numerose.

"L'Iran continuerà a sostenere Hezbollah"

Intanto, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, dopo essere arrivato a Beirut, ha promesso che "Teheran continuerà a sostenere il gruppo militante Hezbollah, affermando che la sicurezza del Libano influisce su quella dell'Iran e dell'intera regione". Amirabdollahian è stato accolto dai rappresentanti degli Hezbollah libanesi, di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Il governo Iraniano continua a chiedere agli Usa di far pressioni con Israele per interrompere l'offensiva lungo la striscia di Gaza e gli stessi funzionari di Hezbollah hanno assicurato che che smetteranno di colpire le postazioni militari israeliane quando finirà la guerra di Israele a Gaza.