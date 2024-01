La nuova fase della guerra a Gaza

L'annunciata "fase 3" della guerra a Gaza sta iniziando. Le forze di difesa israeliane (Idf) stanno progressivamente smobilitando diverse brigate, in particolare di riservisti, sfruttando il fatto che nel nord della Striscia la resistenza di Hamas sembra fiaccata. L'obiettivo è di ridurre l'intensità del conflitto, come suggerito da tempo dal presidente Usa Joe Biden, e di far rifiatare le truppe. La guerra sarà prolungata, hanno detto chiaramente i vertici militari di Tel Aviv, e per questo bisogna cominciare a centellinare le forze, anche da un punto di vista economico.

Quanto durerà questa fase non è dato sapere. Forse sei mesi, forse più. Molto dipenderà dalla effettiva capacità di Hamas di rialzare la testa dopo gli intensi e distruttivi raid, e l'invasione delle truppe israeliane, ossia le prime due fasi del conflitto. I media israeliani segnalano come ormai nel nord di Gaza Hamas porti avanti attacchi sporadici da parte di piccole unità, dopo che due brigate sono state decimate. Le altre operazioni offensive dell'Idf si stanno concentrando sui campi profughi nel centro della Striscia e nell'area di Khan Yunis, ma con rischi ridotti per i soldati di Tel Aviv. Almeno per il momento.

La nuova fase sembra anche un modo per rispondere alle pressioni degli Stati Uniti, che da tempo chiedono di ridurre gli attacchi su larga scala e le vittime civili. Il segretario di Stato Anthony Blinken dovrebbe arrivare nella regione nei prossimi giorni con tappe in Israele, Cisgiordania, Giordania, Arabia Saudita, Emirati e Qatar. L'obiettivo è trovare una soluzione diplomatica che impedisca alla guerra di infiammare l'intero Medio Oriente, prospettiva che Biden intende evitare in vista della difficile campagna elettorale per la sua rielezione alla Casa bianca.

Proprio in queste ore, dagli Stati Uniti rimbalza la notizia del rientro a casa della portaerei Gerald R. Ford e di altre navi da guerra statunitensi, stanziate in Medio Oriente dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre. Potrebbe trattarsi di un ramoscello d'ulivo teso all'Iran e agli Hezbollah libanesi, ma anche un errore di valutazione, scrive il quotidiano israeliano Haaretz.

Di sicuro, la mossa non farà felice l'ala più a destra del governo di Netanyahu, le cui posizioni sulla futura gestione di Gaza e sugli insediamenti in Cisgiordania sono alla base dei dissapori con Washington. Il premier israeliano appare in affanno: l'anno è iniziato con la sonora bocciatura da parte dell'Alta corte della riforma della giustizia su cui Netanyahu aveva usato il pugno duro, provocando divisioni interne alla politica e alla società, anche con le forze armate. Secondo il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, tali spaccature potrebbero persino "aver influito su Hamas" nella sua decisione di attaccare Israele il 7 ottobre.