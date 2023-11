"Così gli israeliani mi hanno chiesto di evacuare l'edificio che stavano per bombardare"

Un dentista palestinese di Gaza ha raccontato di come gli agenti dei servizi segreti israeliani abbiano passato ore al telefono con lui, chiedendogli di far evacuare il palazzo in cui si trovava, per salvare centinaia di suoi vicini prima di una serie di attacchi aerei che hanno distrutto un'ampia fascia di edifici in un quartiere di Gaza City. Nel drammatico resoconto fatto alla Bbc, Mahmoud Shaheen, di 40 anni, ha raccontato che la mattina del 19 ottobre ha sentito improvvisamente un tumulto fuori dal suo appartamento nel quartiere borghese di al-Zahra. "Devi scappare perché bombarderanno le torri", ha raccontato che qualcuno in strada gridava. Poi è squillato il telefono: era un numero non identificato. "Shaheen ha raccontato che l'uomo si è rivolto a lui in un arabo impeccabile e si è identificato come "Abu Khaled". "Mi ha detto che voleva bombardare tre torri... e mi ha ordinato di evacuare l'area circostante", ha detto Shaheen.

Il dentista avrebbe inizialmente dubitato che la chiamata fosse reale, dato che sui social media si erano diffusi avvertimenti su chiamate false da Israele, quindi ha chiesto all'uomo di sparare un colpo di avvertimento, sperando sia di avere una prova che il rumore avrebbe allertato chiunque non avesse ancora evacuato. Un colpo di avvertimento apparentemente proveniente dal nulla, ma forse da un drone, ha colpito uno dei condomini minacciati, ha raccontato l'uomo. "Gli ho chiesto di sparare un altro colpo di avvertimento prima di bombardare", ha detto Shaheen. Ne è partito un altro e solo a quel punto l'uomo ha raccontato di aver iniziato a correre per il quartiere esortando freneticamente tutti gli abitanti dei tre condomini a evacuare. Il suo edificio era vicino, ma non era uno di quelli presi di mira. L'interlocutore israeliano avrebbe trascorso più di un'ora al telefono con Shaheen, dicendogli che gli avrebbe dato tempo perché non voleva che nessuno morisse.

Israele a volte usa missili senza testate come avvertimento, in una mossa comunemente nota come "roof knocking", cioè bussare al tetto. Tuttavia, questa pratica è stata meno utilizzata nella guerra in corso e gli edifici sono stati bombardati direttamente. Il Segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che il numero di civili uccisi nella Striscia di Gaza dimostra che c'è qualcosa di "chiaramente sbagliato" nelle operazioni militari di Israele contro i militanti palestinesi di Hamas. "Ci sono violazioni da parte di Hamas quando hanno scudi umani. Ma se si guarda al numero di civili uccisi durante le operazioni militari, c'è qualcosa di chiaramente sbagliato", ha detto alla Reuters.

Israele ha giurato di voler spazzare via Hamas, che governa la Striscia di Gaza, dopo che i militanti hanno ucciso 1.400 persone e preso più di 240 ostaggi in un attacco del 7 ottobre. Israele ha colpito Gaza dall'aria, ha imposto un assedio e ha lanciato un'invasione di terra. I funzionari palestinesi hanno dichiarato che sono state uccise 10.569 persone, il 40% delle quali bambini.

