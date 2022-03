Cosa significa che l'Italia sarà garante della pace in Ucraina

L’Italia tra i garanti della pace e della sicurezza per l’Ucraina. La strada indicata durante i colloqui di oggi 29 marzo a Istanbul era stata tracciata già ieri, durante un colloquio telefonico tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. A cui è seguita una dichiarazione entusiasta da parte dell'ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk, anticipando quale potrebbe essere la soluzione diplomatica sul piatto per garantire la sicurezza nel futuro dell’Ucraina: “Il nostro presidente ha lanciato l'iniziativa U24, United for peace, per creare un gruppo di Paesi capace di dare una risposta entro 24 ore in caso di aggressione – ha spiegato il diplomatico – Secondo il nostro presidente, di questo gruppo dovrebbero far parte i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, più la Germania, il Canada, la Turchia e anche l'Italia. Sono contento di vedere l'Italia in questo elenco”.

Cosa farà l’Italia

La maratona diplomatica avviata dal premier italiano nei giorni scorsi ha come obiettivo quello di costruire – non si sa ancora con quali modalità – un’alleanza ristretta, che dovrebbe sostituire le ambizioni ucraine di entrare nella Nato. Kiev punta a un “meccanismo internazionale di garanzie di sicurezza in cui i Paesi garanti agiscano in modo simile all'articolo 5 della Nato, e ancora più fermamente”, ha detto Arahamiya, capo del partito del Servo del popolo, lo stesso di Zelensky, nel corso dei colloqui con la delegazione russa. E lo ha fatto rilanciando l’accordo internazionale “firmato da tutti i garanti della sicurezza, ratificato, per non ripetere l'errore che si è già fatto nel Memorandum di Budapest che si è rivelato solo un pezzo di carta”.

Per assicurare il rispetto del patto internazionale, entrano in gioco quindi circa dieci attori, su mandato del Consiglio di sicurezza dell’Onu: sono i cinque membri permanenti (Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna, Francia, oltre ovviamente alla Russia), la Turchia e Israele, Canada, Germania e Italia, appunto. I dieci si impegnerebbero a garantire la neutralità di Kiev, dal momento che è escluso il suo ingresso nell’Alleanza Atlantica. Secondo quanto emerso dai colloqui bilaterali di oggi in Turchia, l’Ucraina sarebbe pronta ad accettare lo status di Paese neutrale e chiede che ci siano "Stati garanti legalmente e attivamente coinvolti nel proteggere l'Ucraina da qualsiasi aggressione".

Il ruolo dei Paesi garanti

L’intervento dei Paesi garanti, tra cui l’Italia, servirebbe quindi a tutelare la sicurezza futura dell’Ucraina. Ma questo implicherebbe “l'assenza di basi militari straniere” nel Paese che è attualmente assediato dalle bombe russe. I dieci stati garanti potrebbero fungere da forza di interposizione con un intervento entro 24 ore (da qui il nome dell'iniziativa U24, United for peace) da un’offensiva: assicurerebbero all’Ucraina tutela militare, qualora Mosca decidesse di attaccare nuovamente Kiev, e garantirebbero alla Russia di salvaguardare i confini nazionali in caso di minaccia ucraina. Garanzia che si estenderebbe alle regioni russofone di Donetsk e Lugansk, finite ora – parzialmente - sotto l’ombrello egemone di Mosca. Rimangono però i dubbi sull’azione dei dieci Stati garanti sulle città di Mariupol e Odessa, a cui aspira Putin incontrando, però l’opposizione di Zelensky. Solo un agognato accordo di pace tra Kiev e Mosca potrà definire l’azione dei dieci Stati garanti.