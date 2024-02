All'Italia il comando dell'operazione militare in Mar Rosso

L'Unione Europea ha chiesto all'Italia di prendere il comando dell'Operazione Aspides, l'assetto navale che partecipa nel Mar Rosso alle attività di protezione delle navi mercantili che attraversano il braccio di mare bersagliato dai ribelli yemeniti houthi sostenuti dall'Iran. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "L'Italia contribuirà a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel Mar Rosso" ha spiegato il ministro.

Ad assistere le navi da guerra anche gli aerei dell'Aeronautica Militare italiana: nel Golfo di Aiden anche un Gulfstream Caew, un avanzatissimo velivolo di sorveglianza aerea con funzioni di comando e controllo comunicazioni. L'Italia è l'unico paese Nato a possederlo.

La missione Aspides (parola greca che significa 'scudo') nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden dovrà essere approvata nel Consiglio europeo dei ministri degli esteri in programma il prossimo 19 febbraio e dovrà ripristinare la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Secondo le intenzioni dell'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell si tratterà di uno scudo puramente difensivo, volto a proteggere le navi dagli attacchi delle milizie Houthi dello Yemen. "Il nostro fine non è condurre alcun tipo di attacco, ma solo difendere. Non intendiamo condurre alcuna operazione a terra, ma solo proteggere la navigazione in mare" ha spiegato Borrell.

La missione europea mentre nel Mar Rosso continuano gli attacchi alle navi commerciali con il risultato che le navi non passano più per il Canale di Suez, fanno il giro dell'Africa, il che comporta più tempo, più costi e più rischi per tutti.