Perché l'Italia sta diventando un problema per la Nato

"Quasi un affronto personale". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito la decisione del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di conferire alla Spagna il nuovo ruolo di inviato per il fronte Sud. "Mi ha fatto infuriare e ci saranno conseguenze sul piano dei rapporti personali. Il suo è stato il tradimento di un principio: era l'Italia a essersi battuta per introdurre il ruolo di inviato per la sponda sud del Mediterraneo, dice l'esponente di FdI a La Stampa.

Perché la nomina di uno spagnolo come inviato per il fronte Sud fa infuriare tanto il governo? Per capire almeno in parte il perimetro degli attuali rapporti Italia-Nato bisogna avere a mente due cose. Che gli occhi dell'Alleanza sono da più di due anni puntati a Est per la guerra Russia-Ucraina, e che gli interessi dell'Italia sono più che altro a Sud.

Gli interessi italiani a Sud, la Nato concentrata ad Est

Non che la fascia del Medio Oriente e Nord Africa (cosiddetta area Mena) sia trascurabile per la Nato, ma sulle sue sponde si specchiano per naturale proiezione gli interessi dell'Italia. Economici, energetici e relazionali. Rilanciati, tra l'altro, dall'ambizioso Piano Mattei per l'Africa (presentato alle Camere proprio questa settimana) e dal recenti summit a Tripoli per parlare di migranti.

L'Italia, insomma, è in prima linea nelle relazioni di vicinato con gli alleati "meridionali" dell'Alleanza, ma deve fare i conti con uno sbilanciamento ad Est (Nord-est) dell’attenzione della Nato. Attenzione alla quale il nostro Paese sta contribuendo con gli aiuti e il sostegno militare e finanziario all’Ucraina, e per il quale chiede qualcosa in cambio a livello di ruoli strategici.

Un risultato strappato al vertice di Washington, una ferita nell'orgoglio per il governo Meloni

La nuova figura di inviato per il fronte Sud era stato un risultato strappato con orgoglio dall'Italia nel vertice del 9-11 luglio 2024. "Al summit di Washington 32 leader ci hanno dato ragione. Tra vent'anni i due miliardi e mezzo di persone in Africa saranno il principale problema dell’Alleanza atlantica perché diventeranno un esercito nelle mani di quei Paesi che hanno già iniziato a occupare il continente in questi anni: Russia e Cina", ha sottolineato Crosetto.

L'istituzione di questa figura non è stata decisa dall’oggi e domani, ma arriva dopo mesi di incontri bilaterali e analisi specifiche sull'area commissionate dalla stessa Alleanza. Ad aprile i ministri degli esteri Nato hanno discusso un rapporto redatto da un gruppo di 11 esperti nominati dallo stesso Stoltenberg (tra cui anche l’italiano Alessio Nardi, ex generale della guardia di Finanza e Consigliere per la Sicurezza di Tajani), personalità giudicata tra le più papabili per la poltrona di inviato fronte Sud. Il report è incentrato proprio sulll'approccio della Nato con il vicinato meridionale e sottolinea come la sicurezza di Nord Africa e Medio Oriente abbia un impatto diretto sulla sicurezza dei Paesi Nato e dei partner regionali, pur non rappresentando un pericolo diretto come la Russia ad Est.

L'area del cosiddetto Mediterraneo allargato rappresenta inoltre il collegamento naturale tra regione euro-atlantica ed Indo-pacifico, cosa che ne aumenta la rilevanza in ottica Nato. Nel rapporto finale, gli esperti concludevano con un appello per il rafforzamento del "dialogo politico sulla e con la regione”, concentrandosi sui “partenariati, le opportunità e le soluzioni concrete agli interessi e alle preoccupazioni comuni, dalla lotta al terrorismo ai cambiamenti climatici e alla sicurezza marittima". Tra le raccomandazioni finali anche l'istituzione di una figura di Inviato per il fronte meridionale, che il governo Meloni credeva di avere già in tasca da maggio, quando, in un incontro preparatorio al vertice summit di luglio, la premier ha a Stoltenberg un impegno maggiore dell'Alleanza sul fianco Africa. Per contro, Stoltenberg non ha mancato di fare riferimento alla necessità che l’Italia contribuisca in modo maggiore alle spese dell’organizzazione. Il riferimento è al contributo finanziario che dovrebbe ammontare ad almeno il 2 per cento del Pil speso nella difesa. E qui arriviamo al nodo.

Il nodo della spesa militare

Dal 2014 gli Stati membri hanno assunto l’impegno a spendere il 2 percento del Pil in difesa entro il 2024, impegno confermato in ogni successivo vertice e che l'Italia non soddisfa da anni, fermandosi sotto l’1,5 per cento.

Nel 2023, al vertice di Vilnius, l’impegno del 2 per cento è diventato una soglia minima per essere un alleato credibile. A luglio 2023 11 alleati avevano raggiunto la soglia: Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Stati Uniti e Ungheria. Ma il numero è in aumento.

I bilanci della difesa sono in aumento per Francia, Germania, Polonia e Spagna. L'Italia, come riportato nel focus euroatlantico dell'Istituto affari internazionali (su dati Nato), non ha fatto altrettanto dopo l'invasione russa dell'Ucraina ed è scesa al 26° posto sui 33 Stati membri quanto a spese militari.

Madrid, pur essendo ben distante dalla soglia del 2 per cento, ha aumentato più dell'Italia la propria spesa miliare, passando dall'1.06 per cento del proprio Pil nel 2022 all’1.26 per cento del 2023. L'Italia è invece scesa, passando dall'1.5 al 4.6.

Come sottolineano numerosi esperti, continuare a non rispettare gli impegni sulla spesa per la difesa condannano l'Italia alla marginalizzazione all'interno della Nato, facendola apparire sempre più come un free-rider, un atteggiamento considerato sempre meno accettabile anche in un'ottica di un riequilibrio dei partner europei rispetto all'alleato statunitense.

La #Spagna ha aumentato il bilancio della #difesa del 30% nel 2022-2024, quello del #Italia è rimasto quasi piatto.

Il nuovo Coordinatore #NATO per il vicinato meridionale è spagnolo e non italiano.

Con @RavazzoloGaia ne scrivevamo su @AffInt :https://t.co/eLnF7R97MU @aa_gilli pic.twitter.com/9ZHjV53hoH — Alessandro Marrone (@Alessandro__Ma) July 20, 2024

Durante il vertice di luglio a Washington, Meloni ha provato a rassicurare Stoltenberg affermando di voler arrivare all'1,6 per cento del Pil, il che significherebbe altri 3 miliardi. La linea atlantista che la premier cerca di portare avanti con buona volontà le viene però osteggiata apertamente all'interno della stessa maggioranza da Matteo Salvini: "Più armi si inviano più la guerra va avanti", ha twittato il vicepremier proprio il 10 luglio, primo giorno del summit.

E a frenare sui facili annunci c'è anche il titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti. I 3 miliardi in più per arrivare all'1,6 per cento - questa è almeno l'idea del governo - potrebbero essere spesi sfruttando le nuove regole del Patto di stabilità, che permettono di computare gli investimenti per la difesa come "fattore rilevante". Ma i margini fiscali per il prossimo anno sono strettissimi e la linea del ministero è quella della prudenza.

Aldilà degli investimenti nella difesa, la marginalizzazione italiana all'interno della Nato è una chimera che incombe (e da cui il governo voleva appunto smarcarsi con la nuova nomina) anche se si guarda ai ruoli ricoperti degli ultimi anni. Se ci soffermiamo sui predecessori di Mark Rutte - che subentrerà a Stoltenberg - e quest'ultimo, appare evidente che dal 1999 il ruolo di segretario generale è stato in mano i paesi nordici dell'Alleanza: dal 2009 al 2015 il danese Anders Fogh Rasmussen, dal 2004 al 2009 l'olandese de Hoop Sheffer, prima ancora (1999-2004) il britannico Robertson. Per ritrovare l'ultimo segretario generale Nato italiano bisogna risalire fino al 1964, con Manlio Brosio. A livello di vicesegretario generale l'Italia non è rappresentata dal 2012.

La partita si riaprirà ad ottobre, con le dimissioni ufficiali di Stoltenberg e l'inizio del mandato di segretario generale di Mark Rutte. Una volta insediatosi, l'ex premier olandese potrebbe infatti decidere di rinnovare la squadra, compresa la carica di inviato speciale per il Sud. L'esecutivo di Meloni ha già iniziato la sua azione di pressione con le dichiarazioni di Crosetto e una lettera inviata allo stesso Stoltenberg in cui vengono espresse "forti perplessità". L'Italia vuole quella poltrona a completamento del Piano Mattei e per il governo Meloni non è ancora del tutto esclusa la possibilità di veder sostituito lo spagnolo Javier Colomina con un proprio rappresentante in autunno. Ma la questione della spesa militare rimane – purtroppo direbbe qualcuno – ineludibile per essere considerato un alleato di peso all'interno della Nato nell'attuale contesto geopolitico in cui a dominare è la ripresa della corsa agli armamenti.