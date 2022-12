Una cittadina italiana è stata salvata dopo essere stata rapita dai miliziani al-Shabab, in Kenya

Una cittadina italiana è stata tratta in salvo in Kenya dalle forze di sicurezza locale insieme a un'amica di nazionalità americana. Lo precisano fonti della Farnesina all'agenzia di stampa Adnkronos. Le due donne erano state prese in ostaggio da miliziani vicini ad al-Shabab. La Farnesina raccomanda di non recarsi nella zona della foresta di Witu, nella contea di Lamu, dove si è registrato il rapimento e il successivo scontro a fuoco che ha portato alla liberazione delle donne. Non si hanno invece notizie relative ai tempi del rientro in Italia della cittadina iraniana.

Per liberare le due ragazze c'è stato un intenso scontro a fuoco tra la polizia del Kenya e i miliziani di al-Shabab prima che le due cittadine italiane riuscissero a essere tratte in salvo nella foresta di Witu, nella contea di Lamu. Lo riferiscono i media locali, spiegando che in seguito allo scontro armato i miliziani sono fuggiti nella foresta di Boni. Le autorità di Nairobi hanno deciso di aumentare le misure di sicurezza nell'area nei prossimi giorni temendo ulteriori attacchi da parte dei militanti e invitando la popolazione a non recarsi nella zona.