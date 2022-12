Quattro italiane sono in fuga dal Perù nel caos

Il Perù è precipitato in uno stato di emergenza in seguito alla cacciata del presidente Pedro Castillo messo sotto accusa e successivamente arrestato all'inizio del mese dopo aver annunciato il suo piano per sciogliere il Congresso. Il bilancio si è nuovamente aggravato a 22 morti e molte decine di feriti il bilancio degli incidenti fra manifestanti antigovernativi e forze dell'ordine in numerose città del centro-sud del Paese. Le ultime tre persone decedute sono state registrate ieri a Pichanaki, nel dipartimento di Junin, città sulla cordigliera centrale peruviana.

Quattro ragazze italiane - Giulia Opizzi di Cesenatico, Martina Meoni di Firenze, Federica e Lorenza Zani di Faenza e Lugo - che erano rimaste bloccate per tre giorni nel villaggio di Checacupe e che erano partite nel tardo pomeriggio in auto scortate dalla polizia peruviana, sono giunte a Cusco, da dove proseguiranno probabilmente per via aerea verso Lima.

Nel caos anche circa 300 turisti provenienti da tutto il mondo rimasti bloccati nell'antica città di Machu Picchu. Il sindaco Darwin Baca ha affermato che tra i viaggiatori bloccati ci sono peruviani, altri sudamericani, statunitensi ed europei. "Abbiamo chiesto al governo di aiutarci con l'ausilio di elicotteri per evacuare i turisti", ha detto Baca. I treni da e per Machu Picchu , il principale mezzo di accesso al sito Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, sono stati interrotti martedì, secondo una dichiarazione di PeruRail, l'operatore ferroviario del Perù nelle regioni meridionali e sudorientali del paese. "L'unico modo per entrare e uscire dalla città è il treno, e questi servizi sono sospesi fino a nuovo avviso" spiega il sindaco del villaggio andino.