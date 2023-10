Due italiani tra i dispersi in Israele, Tajani: "Non riusciamo a rintracciarli"

Ci sono anche due italiani tra le persone disperse in Israele. A renderlo noto, al Tg1, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si tratta di due coniugi italo-israeliani con doppio passaporto che "non rispondono all'appello" e "non sono rintracciabili". A quanto si è appreso prima della scomparsa i due si trovavano nel kibbutz di Be'eri, vicino al confine orientale della Striscia di Gaza. "Ci auguriamo che non siamo prigionieri nella Striscia di Gaza", ha aggiunto il ministro.