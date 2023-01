Onda anomala investe barca di turisti italiani: morti e feriti

Un'imbarcazione con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, si è ribaltata al largo di Watamu, in Kenya. I turisti sono stati tratti in salvo e alcuni di loro avrebbero ricevuto cure nelle strutture sanitarie di Watamu e Malindi. "Altri sono stati curati da noi, erano sotto shock e hanno riportato solo lievi contusioni", ha riferito all'agenzia Ansa il General Manager del "Garoda Resort", Guido Bertoni. "Dall'hotel abbiamo visto la scuffiata della barca che è stata investita da un'onda anomala; a Watamu non era mai capitato niente di simile", ha aggiunto.

Il Consolato onorario di Malindi si è tempestivamente prodigato per controllare lo stato di salute degli italiani. Sul posto le guardie del "Kenya Wildlife Service". Sei italiani che risultavano dispersi si troverebbero su una seconda imbarcazione non coinvolta nell'incidente.

Secondo quanto riportato dai media locali l'imbarcazione per le escursioni marine si sarebbe ribaltata al largo della spiaggia della Garoda mentre era alla ricerca dei delfini oltre la prima barriera corallina e purtroppo alcune persone sarebbero annegate. Secondo quanto si è appreso praticamente nessuno indossava il giubbotto salvagente.

Prontamente altre imbarcazioni vicine si sono portate sulla scena dell’incidente, facendo salire a bordo i malcapitati, ma alcuni keniani non ce l’hanno fatta. Secondo le testimonianze raccolte da malindikenya.net, si tratterebbe di una donna keniana e di una bambina, mentre un altro minore sarebbe in gravissime condizioni. Un turista è stato rianimato sulla spiaggia. All’appello fino ad ora mancano sei turisti ma quasi certamente si trovano a bordo di una seconda imbarcazione.