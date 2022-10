Entrano nella favela e gli sparano: colpiti due italiani

Due cittadini italiani sono stati feriti dopo essere entrati per sbaglio in una favela di Rio de Janeiro. A renderlo noto è la Cbn. Secondo una prima ricostruzione, i due italiani erano all’interno di un’auto con altre persone e stavano rientrando da una serata nella città brasiliana quando sono entrati nella zona a rischio. Non ci sarebbero finiti volontariamente. L’auto era diretta in un’altra zona della città ma, inavvertitamente, è entrata nell’area della comunità di Manguinhos, a nord della metropoli carioca.

Secondo le prime informazioni della polizia militare, la macchina è stata subito accolta da colpi di armi da fuoco. Pare che il gruppo stesse rientrando da una festa in un'altra parte della città, all'alba di oggi, quando è avvenuto l’attacco. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale e non si conoscono i dettagli delle loro condizioni.