Matteo e Giulia investiti da un'auto durante il viaggio di nozze a New York

Sono Matteo Maj e la moglie Giulia Cardani, residenti a Piacenza, i due italiani rimasti feriti in un gravissimo incidente stradale avvenuto a New York. Matteo Maj - 51 anni, grafico del Teatro Gioco Vita - e Giulia Cardani - 34 anni e istruttrice federale di tennis al circolo Farnesiana - fanno parte del gruppo di sette persone che è stato travolto da un'auto che è passata col rosso a Manhattan. La coppia era in viaggio di nozze.

Come riporta La voce di New York, il gruppo era sulle strisce pedonali quando una Honda Accord guidata da una donna è piombata su di loro.

Marito e moglie sono stati trasportati al Bellevue hospital e sottoposti a un intervento chirurgico. Le condizioni della donna sarebbero serie. Sempre secondo "La Voce di New York" Maj è stato operato per un trauma e dovrà essere nuovamente portato in sala operatoria per ridurre le fratture a tibia e perone. La moglie ha riportato una lesione alle vertebre cervicali ed è stata sottoposta a un intervento di oltre cinque ore.

Alla guida dell'auto ci sarebbe stata una donna, che è scappata senza prestare soccorso ma poi è finita fuori strada. A quel punto è stata bloccata e arrestata.

Per Matteo Maj e Giulia Cardani erano le ultime ore nella Grande Mela e ieri, 21 agosto, era in programma il viaggio di ritorno in Italia. "Ci siamo sposati due anni fa – dice Matteo dall'ospedale – durante la pandemia, e abbiamo deciso di rimandare fino a quest'estate. Siamo negli Stati Uniti da un paio di settimane ormai e qui in città da sette giorni, era la nostra ultima serata".

