Veicolo sulla folla poi gli spari: morto il turista italiano Alessandro Parini

È un turista romano di 30 anni, Alessandro Parini di professione avvocato, l'italiano rimasto ucciso a Tel Aviv, Israele, in un attentato. Oltre all'italiano morto sono almeno 5 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, nell'attentato avvenuto intorno alle 20 di venerdì 7 aprile a Tel Aviv. Il presunto autore è stato ucciso. Avrebbe colpito almeno due persone con un'arma da fuoco mentre altre sono state anche colpite dall'auto su cui viaggiava l'attentatore. La vittima sarebbe stata proprio investita dal mezzo su cui viaggiava il killer. Tutto mentre in Israele è alta la tensione per gli scontri con le fazioni palestinesi in Libano e a Gaza.

La Jihad islamica ha affermato in un comunicato che l'attacco avvenuto questa sera a Tel Aviv è una "risposta naturale e legittima ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese".