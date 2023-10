Itay e Hadar morti mentre proteggevano i loro due gemelli dai terroristi

Itay e Hadar Berdichevsky sono due giovani israeliani di 30 anni. La loro storia si unisce a quelle delle centinaia di vittime morte nel brutale attacco portato sabato mattina dai miliziani di Hamas alle comunità agricole appena oltre il confine di Gaza. Tra queste c'è Kfar Az. Qui Itay e Hadar sono stati brutalmente assassinati dopo aver combattuto ferocemente con i terroristi per proteggere i loro figli.

Avevano nascosto i loro bambini, due gemelli di dieci mesi, nel rifugio mentre i terroristi entravano in casa loro. Solo 12 ore dopo sono stati salvati dall'esercito israeliano. Ancora oggi, a oltre 48 ore dall'assalto terroristico, si combatte nel kibbutz, una delle oltre duecento piccole comunità nate come comunità di agricoltori, ma nel tempo divenute piccole città autosufficienti, simbolo della colonizzazione del deserto in Palestina.