Il giudice della Corte Suprema ucraina che si unisce all'esercito per difendere Kiev

I principali giudici ucraini avrebbero deciso di prendere le armi per schierarsi con l'esercito contro l'invasione russa. Tra loro c'è anche Ivan Mishchenko, un giudice della Corte Suprema in Ucraina con un passato in contenziosi commerciali. Il giudice si è unito alle forze militari che in questo momento stanno proteggendo la capitale dall'offensiva di Mosca: sui social è diventata virale la sua immagine in tuta mimetica e con un fucile d'assalto.

Mishchenko, sposato e con tre figli, ha prima portato in salvo la sua famiglia fuori da Kiev, poi è tornato indietro per combattere contro i soldati russi. "Non importa chi è l'avvocato, chi è il pubblico ministero, chi è il giudice: siamo tutti uniti - ha detto il giudice ai media polacchi - molti tribunali in Ucraina continuano ad operare nonostante l'Invasione, ma in questa fase è più importante combattere che stare in tribunale".

Mishchenko, ex avvocato presso il ministero della Giustizia ucraino, divenuto giudice nel 2017, ha anche esortato gli studi legali a chiudere le attività con Mosca e a non accettare incarichi da clienti russi. Nei giorni scorsi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva lanciato l'appello: "Tutti coloro che possono unirsi alla lotta contro gli invasori devono farlo". Una richiesta accolta non soltanto da molti civili, ma anche da personaggi dello sport e della politica. Anzi, secondo i media locali, l'Ucraina sta prendendo in considerazione la possibilità di rilasciare i prigionieri con esperienza militare disposti a scendere in campo contro le forze armate russe.