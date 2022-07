Turista decapitato dalle pale di un elicottero: voleva farsi un selfie

E’ finita in tragedia la vacanza di un giovane turista inglese in Grecia. Jack Fenton, 22 anni, è stato decapitato dalle pale dell’elicottero su cui viaggiava con alcuni amici dopo una vacanza di qualche giorno a Mykonos. Ieri pomeriggio il velivolo, un Bell 407, è atterrato all’eliporto di Spata, vicino ad Atene, il giovane studente della Oxford Brookes ha aperto la porta dell’elicottero probabilmente per scattarsi un selfie, è sceso ma le pale del mezzo ancora in funzione lo hanno decapitato. Jack Fenton è morto sul colpo.

Al via le indagini: il pilota potrebbe essere accusato di omicidio colposo

“È stato il primo a sbarcare dall'elicottero Bell 407 ad Atene e mentre si spostava sul retro, è stato colpito alla testa dal piccolo rotore posteriore dell'aereo – ha dichiarato un alto funzionario di polizia al Times - Non c'era alcuna possibilità che sopravvivesse. La sua morte è stata istantanea”. Dirottato su un altro eliporto un secondo elicottero su cui viaggiavano i genitori del ragazzo, probabilmente per evitare loro di assistere alla terribile scena. Al via le indagini, con il pilota che potrebbe essere accusato di omicidio colposo, per aver permesso al ragazzo di scendere prima che l’elicottero fosse totalmente spento. La polizia ha spiegato che ci vogliono almeno due minuti per far fermare completamente le eliche degli elicotteri, a meno che il pilota non spinga un pulsante che riesce a bloccarle in 50 secondi.