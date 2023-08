Jackpot mostruoso: un uomo ha vinto un miliardo e mezzo alla lotteria

Chi vuol essere milionario? Roba da poveracci avrà pensato il fortunato vincitore della lotteria Mega Millions negli Stati Uniti. L'uomo, la cui identità non è conosciuta ma che ha acquistato il fortunato biglietto in Florida, ha vinto la mostruosa somma di un miliardo e 580 milioni di dollari, equivalenti a un miliardo e 438 milioni di euro. I numeri vincenti dell'estrazione di ieri sono stati 13, 19, 20, 32, 33, e il jolly (Mega Ball d'oro) 14. È la seconda volta in meno di un mese che un biglietto vince un jackpot della lotteria di oltre 1 miliardo di dollari. Il 19 luglio, un singolo biglietto vincente venduto in California ha vinto 1,08 miliardi di dollari nella lotteria concorrente Powerball.

Negli ultimi anni i jackpot enormi sono diventati più comuni nelle lotterie multistatali Mega Millions e Powerball a causa delle modifiche apportate ai giochi e dell'aumento dei prezzi dei biglietti. Tra le due lotterie, otto jackpot negli Stati Uniti hanno raggiunto 1 miliardo di dollari o più dal 2016, di cui cinque negli ultimi due anni. Il record è di due miliardi e 40 milioni di euro. L'estrazione del Powerball è stata vinta il 7 novembre 2022. Il biglietto è stato venduto presso il Joe's Service Center di Altadena, in California, a nord di Pasadena. Il nome del fortunato vincitore è Edwin Castro.

Il secondo jackpot più grande, anch'esso un Powerball, è stato di un miliardo e 586 milioni di dollari, ma è stato diviso tra te vincitori. I numeri vincenti sono stati estratti il 13 gennaio 2016 e corrispondono a biglietti acquistati a Chino Hills, in California, un sobborgo di Los Angeles, a Munford, in Tennistan, a nord di Memphis, e a Melbourne Beach, in Florida, sulla costa atlantica. Di fatto però così ognuno di loro ha vinto 'solo' 528 milioni di dollari. Al terzo posto nella classifica c'è il biglietto vinto ieri.

