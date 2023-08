Entra in un negozio e uccide tre persone, poi si suicida: "Odio razziale"

Quattro persone sono morte in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. L'aggressione è stata motivata da odio razziale, ha detto la polizia in una conferenza stampa, precisando che tre vittime sono afroamericani, la quarta persona morta è il killer che si è sparato dopo aver compiuto la strage.

Non è stata rivelata l'identità dell'uomo che ha aperto il fuoco ma si sa che abitava nella zona. L'uomo, tra i 20 e i 30 anni, era entrato armato nel negozio indossando vestito in abiti militari con giubbotto antiproiettile, maschera e guanti; con se aveva un fucile d'assalto e una pistola sulla quale aveva una svastica. Prima di compiere la strage ha chiamato i genitori chiedendo loro di diffondere su media e social media il suo manifesto razzista in cui diceva di odiare i "n....i e di volerli uccidere". Proprio dai genitori sarebbe partito l'allarme alle forze dell'ordine.

Il killer era stato visto pochi minuti prima nel campus della Edward Waters University, un'università frequentata prevalentemente da afroamericani. "È inaccettabile", ha detto il sindaco della città Donna Deegan alle Tv, "Queste sparatorie di massa sono davvero difficili da sopportare".

Usa e armi facili

La scorsa primavera un ordine esecutivo della presidenza Usa ha aumentato il numero di controlli su chi acquista armi, cercando di avvicinare il più possibile gli Stati Uniti verso 'background check" per tutti anche senza una legge specifica. Il minimo sindacale o poco più: si controllerà se qualcuno è un criminale violento, un molestatore o uno stalker prima di vendergli una pistola. Più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. C'è poi una sproporzione incredibile tra numero di abitanti e armi: negli Usa circolano 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.

Tutti i tentativi di modificare in modo impattante le leggi sul libero possesso delle armi vengono stoppati sul nascere o poco dopo, anche, se non soprattutto, grazie al potere della lobby armiera nell'attività legislativa e per l'intransigenza della destra repubblicana. Il secondo emendamento della costituzione degli Stati Uniti d'America protegge il diritto di detenere e portare armi: "Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, una ben organizzata Milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare Armi, non potrà essere violato", recita il testo. Gavin Newsom, democratico, governatore della California, oggi lo definisce ormai "un patto suicida".