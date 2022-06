Bimbo di 4 anni fa il primo giro con la nuova mini-moto: si schianta contro una recinzione e muore

Un bambino di quattro anni è morto in un tragico incidente mentre guidava la sua nuova mini-moto scontrandosi contro una recinzione in un campo da gioco vicino a casa sua, nel Galles. Era il 4 maggio 2021 quando il padre, insieme al nonno e un amico, hanno portato Jacob Gamlin Turner al Britannia Playing Fields considerandolo un posto sicuro per provare la nuova mini moto. Jacob indossava una tuta da motociclista arancione e bianca, un casco e guanti di protezione e il padre aveva controllato la messa a punto della motocicletta. Poi la tragedia.

Secondo l'inchiesta, terminata in questi giorni, Jacob avrebbe accelerato, poi "urtato un dosso", perdendo il controllo del mezzo e centrando il palo della recinzione.

Ricoverato all'ospedale di Cardiff con ferite alla testa "terribili", emorragie interne, fratture alla costole e la lussazione della colonna vertebrale, Jacob è morto poco dopo per le ferite riportate. Gli investigatori hanno stabilito che la mini-moto era "in buone condizioni ed era appropriata per la sua età".