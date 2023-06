In Australia con gli amici Jacopo Martini muore a 23 anni

Un giovane trentino originario della Val di Non è morto in un incidente automobilistico in Australia. Secondo quanto riporta la stampa locale si tratta di Jacopo Martini, 23enne di Sarnonico. Stando alle prime informazioni il giovane ha perso la vita dopo una collisione con un'altra vettura ad un incrocio nelle vicinanze della città di Perth. Ferito anche un giovane di Romeno, Luca Calliari di 24 anni, che era con lui: portato all'ospedale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Martini si trovava in Australia dallo scorso gennaio. Era arrivato nel Paese per un'esperienza lavorativa nel settore agricolo e avrebbe fatto presto ritorno in Trentino. Martini e Calliari stavano viaggiando lungo l'Indian Ocean Drive nell’area di Lancelin, a nord di Perth, su una vettura dove si trovavano altre due persone, anch'esse condotte in ospedale per le ferite riportate. In Australia si trova anche Giuseppe, fratello di Jacopo, che non è rimasto coinvolto nell'incidente.