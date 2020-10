Il bimbo di 3 anni che trova una pistola nel comodino e si spara un colpo in testa

Il piccolo James Kenneth Lindquester è morto venerdì sera: aveva solo 3 anni. Si è sparato accidentalmente un colpo di pistola in testa dopo aver trovato l'arma in un cassetto della sua casa ad Aloha, Oregon, Stati Uniti.

La morte di James Kenneth Lindquester

Quando ha premuto il grilletto, in caso c'erano anche altri membri della famiglia, che in preda al panico hanno chiamato i soccorsi; purtroppo i medici non sono stati in grado di salvargli la vita. Il bambino è stato dichiarato morto due ore dopo, pochi minuti prima della mezzanotte

La pistola era nel comodino in camera da letto dei genitori. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori era straziante. "Vediamo un sacco di cose orribili, ma vedere un bambino in quella situazione è la cosa peggiore che possa capitare", ha detto ai giornali locali un agente giunto sul posto.

Le forze dell'ordine hanno esortato tutti i genitori che hanno armi in casa ad assicurarsi che siano adeguatamente custodite e non lasciate cariche. L'attivista Penny Okamoto, di Cease Fire Oregon, ha dichiarato: "L'onere di assicurarsi che l'arma sia sempre al sicuro spetta al proprietario adulto di un'arma". Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia.

La famiglia di James, sconvolta dal dolore, ha deciso di chiudersi nel silenzio e di non commentare, ma ha approvato la pubblicazione delle foto del piccolo James Kenneth sorridente attraverso l'ufficio dello sceriffo della contea di Washington. Perché non accada mai più un dramma del genere.



