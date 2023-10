Jamila al Shanti: chi era la prima donna ai vertici di Hamas uccisa da Israele

L'esercito israeliano, nella giornata di giovedì 19 ottobre, avrebbe ucciso in uno dei raid compiuti su Gaza Jamila al Shanti, prima donna ai vertici di Hamas. Non un nome qualsiasi: Jamila al Shanti era la vedova del cofondatore di Hamas Abdel Aziz al Rantisi (ucciso nel 2004 durante la seconda intifada) e prima donna eletta nel 2021 nell'ufficio politico dell'organizzazione. La stampa israeliana spiega che al Shanti, 68 anni, aveva praticamente fondato il movimento femminile di Hamas. Nata nel campo profughi di Jabalia, aveva organizzato la componente femminile lanciando numerose iniziative, diventando poi una figura di riferimento nel partito.

A riferire della sua morte sono stati i media israeliani. Sia il Times of Israel sia il Jerusalem Post hanno rilanciato notizie diffuse da media affiliati ad Hamas a Gaza, precisando che non vengono forniti dettagli sul luogo in cui sarebbe avvenuto il raid all'alba di ieri. In un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook, il consiglio legislativo palestinese ha sottolineato che al Shanti ha trascorso "una vita dedicata e di sacrificio per la causa palestinese" e ha sviluppato "un ruolo importante e notevole nel lavoro parlamentare, accademico, politico, di difesa ed educativo".

Il 15 ottobre l'esercito israeliano aveva fatto sapere di aver ucciso Ali Qadi, comandante di compagnia dell'unità d'élite di Hamas "Nukhba" che ha condotto "l'attacco terroristico alle comunità israeliana a ridosso della Striscia lo scorso sabato".

