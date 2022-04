Perché gli ucraini hanno iniziato a chiamare i figli Javelin

Javelin (o Javelina). Un nome che sta diventando ricorrente tra quelli scelti dalle mamme e i papà ucraini per i loro neonati. Come confermato anche dai media locali, tantissimi bambini nati in Ucraina durante l'invasione russa sono stati chiamati Jan, Javelin e Javelina. Il motivo? Una scelta in onore del missile anticarro americano "Javelin" ampiamente utilizzato dai soldati ucraini contro le truppe armate russe.

Il ministero della Giustizia di Kiev ha pubblicato una nota proprio su questa particolare scelta di molti genitori: "Per alcuni la guerra, in cui gli ucraini combattono per l'indipendenza e la sovranità del nostro Paese per il secondo mese, ha giocato un ruolo decisivo nella scelta di un nome per i propri figli"

I due ultimi esempi citati anche dal ministero e sul gruppo Telegram "Ukraine Now" sono due bambini, un maschio e una femmina, che sono nati a Vinnytsia e Kiev negli ultimi giorni e che sono stati chiamati rispettivamente Jan Javelin e Javelina.