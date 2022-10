Rugbista muore nell'ultima azione dell'ultima partita della sua carriera

Un destino davvero assurdo quello di Javier Cardoso, giocatore di rugby di 42 anni, che si è accasciato al suolo in campo ed è morto durante l'ultima azione dell'ultima partita della sua carriera.

Cardoso giocava nella squadra riserve del Club Universitario Santa Fe: erano gli ultimi istanti del match contro il Gimnasia de Pergamino e l'arbitro aveva appena informato i giocatori che si trattava dell'ultima azione della partita che il Santa Fe stava per vincere.

Cardoso è crollato a terra in preda alle convulsioni. Il medico presente a bordo campo è immediatamente corso in suo soccorso ma quando il giocatore è arrivato all'ospedale di Iturraspe ai medici non è rimasto che constatarne il decesso. I giocatori, staff tecnici e dirigenti dell'Universitario e del Gimnasia, sono rimasti sotto shock al centro campo e hanno iniziato a piangere e abbracciarsi.

La notizia ha sconvolto la comunità del rugby di Santa Fe e tutta l’Argentina. La Union Santafecina de Rugby ha deciso di sospendere tutte le partite in programma.